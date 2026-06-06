Bí mật phía sau bộ ảnh Viking của đội tuyển Na Uy

(VTC News) -

Cổ động viên Na Uy thường xuyên tái hiện tinh thần Viking trong các trận đấu gần đây. (Video: @WePariofficial/X)

Đội tuyển Na Uy gây ấn tượng trước thềm World Cup 2026 khi thực hiện một bộ ảnh tập thể độc đáo, trong đó các cầu thủ khoác lên mình trang phục chiến binh Viking, tay cầm vũ khí và tạo dáng bên bờ vịnh hẹp đặc trưng của đất nước Bắc Âu.

Ý tưởng cho bộ ảnh này xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) mong muốn tạo sự khác biệt cho đội tuyển quốc gia, đồng thời tôn vinh lịch sử của vùng Scandinavia.

Trong các trận đấu gần đây, cổ động viên Na Uy cũng thường xuyên tái hiện tinh thần ấy bằng màn cổ vũ mang tên "Viking row" (chèo thuyền Viking).

Bức ảnh được thực hiện để đánh dấu lần đầu tiên Na Uy góp mặt tại World Cup sau gần 3 thập kỷ kể từ năm 1998. Những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển như Erling Haaland hay Martin Odegaard đều xuất hiện trong bộ ảnh mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa này.

Bộ ảnh gây sốt của đội tuyển Na Uy. (Ảnh: @davidyarrow/Instagram)

Theo các nghiên cứu, hơn 1.000 năm trước, người Viking từng vượt Đại Tây Dương, đặt chân tới Bắc Mỹ trước cả Christopher Columbus hàng thế kỷ. Giờ đây, hình ảnh ấy bất ngờ được tái hiện theo cách đầy táo bạo bởi đội tuyển Na Uy trước thềm World Cup 2026.

Tác giả của những bức ảnh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Yarrow. Ông là người chụp một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử World Cup, ghi lại khoảnh khắc Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vàng trên sân Estadio Azteca tại World Cup 1986.

Điểm nhấn phía sau bức ảnh là những chiếc thuyền dài Viking truyền thống. Yarrow đặc biệt nhấn mạnh rằng toàn bộ số thuyền ấy đều không có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo và do NFF cung cấp.

NFF đã liên hệ với nhiếp ảnh gia Yarrow từ 6 tháng trước, sau khi ông được tiền đạo Erling Haaland và tay golf Viktor Hovland giới thiệu. Trước đó, nhiếp ảnh gia này từng hợp tác với cả hai trong nhiều dự án khác nhau.

"Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn biến họ thành những chiến binh Viking. Tôi luôn thích đặt các nhân vật vào những bối cảnh khác với hình ảnh quen thuộc của họ. Tôi biết ý tưởng này có thể vấp phải một số ý kiến trái chiều nhưng tôi muốn khai thác tinh thần của những cuộc hải trình Viking ngày xưa, như thể họ đang dong buồm tới châu Mỹ.

Sau đó, vấn đề chỉ còn là làm sao để thực hiện cho thật chỉn chu. Nếu làm qua loa hoặc chỉ chụp trong studio thì ý tưởng rất dễ thất bại. Vì thế, chúng tôi quyết định làm tới nơi tới chốn: chuẩn bị những con thuyền Viking, cho các cầu thủ trang phục Viking đúng nghĩa, chứ không phải những bộ đồ hóa trang", Yarrow chia sẻ.

Erling Haaland đăng bức ảnh cá nhân lên Instagram. (Ảnh: @erling/Instagram)

David Yarrow cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian khảo sát các địa điểm quanh Oslo trước khi chọn được một bãi biển biệt lập làm nơi thực hiện bộ ảnh. Người duy nhất không thể góp mặt là tiền vệ Martin Odegaard. Đội trưởng tuyển Na Uy khi đó đang cùng Arsenal chuẩn bị cho trận chung kết UEFA Champions League Final.

Để dành chỗ cho Odegaard, ê-kíp đã để trống một vị trí trong đội hình. Sau đó, tiền vệ 27 tuổi trở về Oslo vào ngày thứ Ba để chụp ảnh riêng và được ghép vào bức hình hoàn chỉnh bằng kỹ thuật số.

"Những ngày qua, chúng ta đã thấy rất nhiều bức ảnh các cầu thủ chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ, Canada hay Mexico. Thành thật mà nói, kiểu ảnh đó đã trở nên khá quen thuộc. Ít nhất thì người Na Uy đã cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt. Theo tôi, đây chắc chắn là bộ ảnh đội tuyển ấn tượng nhất trước thềm World Cup năm nay", nhiếp ảnh gia người Scotland chia sẻ.

Yarrow cho biết ông đã lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình Vikings khi xây dựng ý tưởng hình ảnh. Theo nhiếp ảnh gia này, Erling Haaland đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các đồng đội tham gia dự án, bởi trước đây ông từng chụp Haaland trong hình tượng một chiến binh Viking.