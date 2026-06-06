Xăng sinh học E10 thế nào sau gần 1 tuần bán toàn quốc?

(VTC News) -

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, qua theo dõi phản ánh của người tiêu dùng trong 5 ngày xăng E10 được mở bán đồng loạt trên toàn quốc thay thế xăng khoáng RON95, các đơn vị chức năng trong Bộ Công Thương chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào. Hiện thông tin mà các đơn vị nhận được chủ yếu là hỏi về chất lượng xăng E10, những dòng xe nào phù hợp...

"Như vậy, có thể tạm đánh giá xăng E10 đang lưu hành khá ổn. Tất nhiên, tâm lý ban đầu của người tiêu dùng khi chưa quen với loại xăng sinh học này thường sẽ thắc mắc để đặt câu hỏi, thậm chí là nghi vấn, điều này là không tránh khỏi.

Bây giờ xăng E10 đã đi vào phổ biến thông dụng, chúng tôi đang chờ thông tin của các hãng xe về dòng xe nào phù hợp để có phương hướng cụ thể", bà Hiền nói.

Trong khi đó, ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Petrolimex - cũng cho biết, sản lượng tiêu thụ xăng E10 ổn định, tăng dần từng ngày. Qua theo dõi, có thể thấy lúc đầu người tiêu dùng đón nhận sản phẩm với tâm lý thận trọng, còn một số băn khoăn, nhưng sau đó phản ứng dần tích cực hơn khi được tiếp cận đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp.

Còn theo ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), từ kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam, có thể nói phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10.

Bộ Công Thương: Chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực sau gần 1 tuần bán xăng E10

Ông Đào Duy Anh cũng cho biết, hơn 141 triệu lít xăng sinh học E5 đã được tiêu thụ trong những ngày đầu, chiếm hơn 93% tổng lượng xăng bán ra toàn quốc.

"Chúng tôi chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực từ người tiêu dùng. Về các thông tin trên mạng xã hội nói xe gặp sự cố sau khi đổ xăng E10, cần xác minh nguyên nhân cụ thể, thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu", ông Duy Anh nhấn mạnh.

Trong kỳ điều hành ngày 4/6, giá xăng E10 được Petrolimex và PVOIL công bố như sau: Xăng E10 RON95 V có giá 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-III có giá 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, hiện nay các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước nên giá bán chưa có sự đồng nhất. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, trên cơ sở cân đối các chi phí, Nhà nước sẽ ban hành giá bán thống nhất.

Trong dự thảo mới đây, Bộ Công Thương cũng đã xác định từ ngày 1/6, xăng E10 RON95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Cùng thời gian này, Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON95-III và công bố giá cơ sở mặt hàng E5RON92.

Việc công bố giá được thực hiện trên cơ sở Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu. Dự thảo cũng nêu rõ 4 yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95-III. Đó là: giá xăng dầu thế giới, giá Etanol nhiên liệu, chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam và kết quả khảo sát thực tế (nếu cần thiết).

Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Riêng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.