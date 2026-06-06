Iran từ chối cuộc gặp Lãnh tụ Tối cao do ông Trump đề xuất

(VTC News) -

Theo Iran International, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, nhằm “chốt” thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon phát sóng tối 5/6, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng kịch bản này khó trở thành hiện thực.

“Tôi có xem một bản tin nói rằng ông Trump tuyên bố sẵn sàng hoặc mong muốn tổ chức một cuộc gặp. Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận mọi việc một cách thực tế và sống trong thế giới thực”, ông Araghchi nói.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố ông có thể sẽ gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei “vào một thời điểm nào đó”. (Ảnh: AP)

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei “vào một thời điểm nào đó”, tùy thuộc vào diễn biến của các nỗ lực ngoại giao trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine thuộc New York Post, được công bố hôm 3/6, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có sẵn sàng ngồi lại đối thoại trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời rằng: “Có chứ, tôi muốn gặp ông ấy. Tôi rất muốn gặp tất cả mọi người”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, trong khi trả lời nhà báo Miranda Devine, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: “Tôi muốn gặp ông ấy và có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào việc mọi thứ diễn biến như thế nào”.

Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao Iran hồi tháng 3, sau khi cha ông là cố Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện ngày 28/2.