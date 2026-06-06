Giải nhiệt bằng nước dừa, nước trái cây thay nước lọc có thực sự tốt?

(VTC News) -

Chị Mai Lan (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết suốt đợt nắng nóng kéo dài vừa qua, cả gia đình gần như không uống nước lọc. Mỗi ngày, chị nấu nước đỗ đen, ngâm sấu, làm nước bí đao với mía, quả la hán, lá cơm nếp để cả nhà sử dụng. Lo con gái bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng, những ngày con ôn thi, chị còn chuẩn bị sẵn các chai nước mát để con mang đến trường.

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), tình trạng lạm dụng các thực phẩm được cho là có tính mát để giải nhiệt đang diễn ra khá phổ biến. Bà khẳng định cơ thể con người không có cơ chế giải nhiệt nhờ một loại thực phẩm riêng lẻ nào.

Nhiệt độ cơ thể được điều hòa bởi vùng dưới đồi của não bộ thông qua các cơ chế sinh lý như tiết mồ hôi, giãn mạch máu ngoài da, điều chỉnh lưu lượng máu và cân bằng nước, điện giải.

“Không có loại trái cây nào đủ khả năng thay thế những cơ chế này. Trái cây chỉ cung cấp nước, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nóng bức chứ không trực tiếp làm giảm nhiệt độ cơ thể”, TS Giang nhấn mạnh.

Ăn gần nửa quả dưa hấu mỗi ngày nghĩa là cơ thể nhận lượng đường và tinh bột đáng kể.

Cũng theo chuyên gia này, dữ liệu dinh dưỡng của Mỹ cho thấy 100gr dưa hấu chứa khoảng 91-92gr nước nhưng cũng cung cấp 7-8gr carbohydrate. Việc ăn gần nửa quả dưa hấu mỗi ngày đồng nghĩa cơ thể hấp thụ lượng đường và tinh bột đáng kể.

Tương tự, nước dừa là thức uống giàu kali, magie và một số khoáng chất có lợi. Tuy nhiên, việc uống liên tục 3-4 quả dừa mỗi ngày trong thời gian dài là không phù hợp, đặc biệt với những người mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali.

"Nhiều người uống nước dừa thay nước lọc, uống nước ép trái cây cả ngày hoặc sử dụng liên tục các loại nước thảo mộc với niềm tin dùng càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, tôi đã gặp không ít trường hợp như vậy. Có người uống vài lít nước dừa mỗi ngày vì nghĩ đó là bù điện giải tự nhiên. Có người ăn gần nửa quả dưa hấu để chống nóng. Có người uống 2-3 cốc nước ép trái cây vì nghĩ đó là lựa chọn lành mạnh hơn nước ngọt", TS Giang cho biết.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù trái cây và các loại đồ uống tự nhiên có nhiều lợi ích cho sức khỏe, chúng không thể thay thế vai trò thiết yếu của nước lọc. Trong những ngày thời tiết nắng nóng, điều quan trọng nhất vẫn là uống đủ nước, bổ sung điện giải khi cần thiết và duy trì chế độ ăn uống cân bằng để bảo vệ sức khỏe.