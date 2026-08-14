1. Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
- A
2/9/1945
- B
7/9/1945
Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời vào ngày 7/9/1945. Lúc 11h30 trưa hôm đó, Đài phát sóng chương trình đầu tiên, đánh dấu sự xuất hiện của đài phát thanh quốc gia của nước Việt Nam độc lập.
- C
15/9/1945
- D
23/9/1945
2. Lời xướng (câu giới thiệu) mở đầu của Đài Tiếng nói Việt Nam nào từng xuất hiện trong lịch sử?
- A
Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
- B
Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh gần Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
- C
Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- D
Cả 3 đáp án trên
Lời xướng của Đài Tiếng nói Việt Nam được đọc lần đầu trong chương trình phát sóng 11h30 ngày 7/9/1945. Sau nhạc hiệu “Diệt phát xít”, bà Dương Thị Ngân và ông Nguyễn Văn Nhất đọc lời xướng: “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Ngày 20/12/1946, khi đài Tiếng nói Việt Nam sơ tán về chùa Trầm, lời xướng đổi thành “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh gần Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Sau khi đất nước thống nhất và đổi tên quốc gia, từ ngày 2/7/1976, lời xướng của Đài Tiếng nói Việt Nam đổi thành: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
3. Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” từng được tổ chức ở bao nhiêu tỉnh, thành?
- A
2
- B
3
- C
4
Năm 2025: Chương trình tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh
Năm 2026: Chương trình tổ chức tại Nghệ An, TP.HCM
- D
5
4.Phi công nào thực hiện vụ ném bom Dinh Độc Lập ngày 8/4/1975?
- A
Nguyễn Thành Trung
Sáng 8/4/1975, phi công Nguyễn Thành Trung (cơ sở nội tuyến của cách mạng trong lực lượng không quân Quân đội Sài Gòn) lái máy bay F5E ném bom Dinh Độc Lập, sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay dã chiến vùng giải phóng Phước Long.
- B
Từ Đễ
- C
Nguyễn Văn Bảy
- D
Trần Hanh
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