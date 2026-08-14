'Trở về thời khắc thiêng liêng' từng được tổ chức ở bao nhiêu tỉnh, thành?

D

Cả 3 đáp án trên

Lời xướng của Đài Tiếng nói Việt Nam được đọc lần đầu trong chương trình phát sóng 11h30 ngày 7/9/1945. Sau nhạc hiệu “Diệt phát xít”, bà Dương Thị Ngân và ông Nguyễn Văn Nhất đọc lời xướng: “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Ngày 20/12/1946, khi đài Tiếng nói Việt Nam sơ tán về chùa Trầm, lời xướng đổi thành “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh gần Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Sau khi đất nước thống nhất và đổi tên quốc gia, từ ngày 2/7/1976, lời xướng của Đài Tiếng nói Việt Nam đổi thành: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.