Đến Dinh Độc Lập, 'xuyên không' chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

(VTC News) -

Từ ngày 19-21/8/2026, tại Dinh Độc Lập, thông qua công nghệ thực tế ảo, công chúng sẽ được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào chiều 2/9/1945.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham dự như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hoà cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào ngày đầu tiên trở thành người dân của đất nước độc lập.

Dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức thực hiện chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm địa điểm tổ chức tạo thêm một lớp ý nghĩa cho chương trình. Trải nghiệm đưa công chúng trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 được đặt trong một di tích quốc gia đặc biệt gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại Hà Nội, với hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.

Từ ngày 19-21/8/2026, Dinh Độc Lập là điểm đến tiếp theo của Trở về thời khắc thiêng liêng. Dự kiến, chương trình phục vụ khoảng 10.000 lượt người tới tham quan, trải nghiệm.