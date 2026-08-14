(VTC News) -

Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Đề Toán thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang.

Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy. Các thí sinh phải thực hiện lại các bài thi theo quy định để có kết quả mới phục vụ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

Sáng nay thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn. Ngày mai, thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang thi các môn tự chọn vào buổi sáng. Điểm thi được công bố vào ngày 19/8.