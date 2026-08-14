(VTC News) -

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 15/8

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết TP.HCM ngày mai 15/8 tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam, khiến mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực. Ban ngày, thành phố duy trì trạng thái có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên diện rộng, một số nơi có thể xảy ra mưa to.

Nhiệt độ tại TP.HCM dao động từ 25-27°C vào ban đêm và sáng sớm, trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-34°C. Mức nhiệt này không quá cao nhưng kết hợp với độ ẩm lớn sẽ khiến thời tiết trở nên oi bức, đặc biệt vào buổi trưa.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp công việc, nhất là những hoạt động ngoài trời hoặc kế hoạch di chuyển vào khung giờ chiều và tối.

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 15/8: Chiều tối có mưa dông, có nơi mưa to

Chi tiết thời tiết TP.HCM ngày 15/8

Theo dự báo, thời tiết TP.HCM ngày mai có những đặc điểm đáng chú ý như sau:

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-34°C.

Trạng thái thời tiết: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Chiều và tối: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió: Tây nam cấp 2-3.

Cảnh báo: Có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đây là kiểu thời tiết khá điển hình của Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay. Mưa thường xuất hiện không theo quy luật cố định, có thể đến bất ngờ và kéo dài từ vài chục phút đến vài giờ tùy từng khu vực.

Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông

Không chỉ riêng TP.HCM, các tỉnh Nam Bộ cũng được dự báo có mưa rào và dông trong ngày 15/8. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34°C.

Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa đến mưa to vào cuối ngày. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định vào buổi sáng, trước khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại một số tuyến đường trũng thấp, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được lượng mưa lớn trong thời gian ngắn.

Người dân TP.HCM cần đề phòng ngập úng và dông lốc

Mưa dông vào thời điểm tan tầm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tham gia giao thông. Một số tuyến đường tại TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước khi xuất hiện mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại.

Bên cạnh đó, hiện tượng gió giật mạnh trong mưa dông cũng có thể làm gãy cành cây, đổ biển quảng cáo hoặc gây mất an toàn tại các công trình xây dựng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên:

Mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài.

Hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập sâu.

Không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện.

Kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.

Nhìn chung, thời tiết TP.HCM ngày mai 15/8 không có nắng nóng gay gắt nhưng vẫn duy trì trạng thái oi bức vào ban ngày. Mưa dông xuất hiện nhiều hơn vào chiều và tối có thể ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, học tập và làm việc của người dân.