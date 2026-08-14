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Xuất bản ngày 14/08/2026 04:35 PM
Xuất bản ngày 14/08/2026 04:35 PM

XSNT 14/8 - Kết quả XSNT hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSNT 14/8, kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 14/8/2026 vào lúc 17h15 nhanh nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 14 tháng 8 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 14/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 14/8 - Kết quả XSNT hôm nay 14/8/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 14/8/2026.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 14/8/2026.

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 14/8/2026.

Xem lại KQXSNT các kỳ trước

- XSNT 7/8/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 7/8/2026 ghi nhận giải đặc biệt là 598069, cùng các hạng giải khác như sau:

XSNT 7/8, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 7/8/2026.

XSNT 7/8, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 7/8/2026.

- XSNT 31/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 31/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ghi nhận giải đặc biệt là 509439. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 31/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 31/7/2026.

XSNT 31/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 31/7/2026.

- XSNT 24/7/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/7/2026 ghi nhận giải đặc biệt là 334758, cùng các hạng giải khác như sau:

XSNT 24/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/7/2026.

XSNT 24/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/7/2026.

- XSNT 17/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 17/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ghi nhận giải đặc biệt là 235581, cùng các hạng giải khác như sau:

XSNT 17/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 17/7/2026.

XSNT 17/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 17/7/2026.

- XSNT 10/7/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026 ghi nhận giải đặc biệt là 325299. Chi tiết các hạng giải khác như sau:

XSNT 10/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026.

XSNT 10/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026.

- XSNT 3/7/2026

Tại kỳ quay ngày 3/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Ninh Thuận là 364600. Kết quả các hạng giải như sau:

XSNT 3/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/7/2026.

XSNT 3/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 14/8/2026 trên VTC News, đồng thời cập nhật xổ số hôm nay của cả ba miền nhanh và chính xác.

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