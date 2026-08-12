Phòng khám Kamly bị phạt 267 triệu đồng, tước giấy phép 6 tháng

(VTC News) -

Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Kamily, đơn vị quản lý Phòng khám đa khoa Kamly tại 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với tổng số tiền 267 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được Sở Y tế Hà Nội ban hành sau quá trình kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám.

Trong 6 hành vi bị xác định vi phạm, mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng, liên quan việc quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phòng khám còn bị phạt 90 triệu đồng do áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám chữa bệnh khi chưa được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cho phép.

Các vi phạm còn lại gồm không bảo đảm điều kiện hoạt động sau khi được cấp phép đối với phòng khám đa khoa, bị phạt 30 triệu đồng; không bảo đảm đầy đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu, thiết bị y tế và thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu, phạt 35 triệu đồng.

Công ty cũng bị phạt 8 triệu đồng vì không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề. Việc không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định bị phạt thêm 4 triệu đồng.

Ngoài số tiền 267 triệu đồng, Sở Y tế Hà Nội áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung đối với cơ sở.

Phòng khám Kamly trực thuộc Cty TNHH Kamily tại 119-121 Khâm Thiên.

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4155/HNO-GPHĐ cấp ngày 12/12/2025 cho Phòng khám đa khoa Kamly bị tước quyền sử dụng trong 6 tháng.

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 010229/CCHN-BQP của ông Đặng Quang Đức, bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của phòng khám, cũng bị tước quyền sử dụng trong 4,5 tháng.

Công ty TNHH Kamily đồng thời phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa các nội dung quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in có quảng cáo vi phạm.

Bị phản ánh tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc

Trước khi ra quyết định xử phạt, Sở Y tế Hà Nội cho biết tiếp nhận thông tin phản ánh từ một số cơ quan báo chí và người dân về hoạt động của cơ sở thẩm mỹ liên quan việc “tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép”.

Từ những phản ánh này, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về hành nghề khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Kamly.

Đoàn kiểm tra xác minh, lập báo cáo kết quả và làm rõ những nội dung liên quan hoạt động chuyên môn của cơ sở. Kết quả kiểm tra sau đó được sử dụng làm căn cứ để Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt.

Cơ quan quản lý cũng thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt với những kỹ thuật, phương pháp chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc một cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng vẫn bị xử phạt nhiều lỗi cho thấy giấy phép không đồng nghĩa với việc cơ sở được thực hiện mọi kỹ thuật hay quảng cáo mọi dịch vụ. Hoạt động chuyên môn phải nằm trong phạm vi được phê duyệt và tuân thủ các điều kiện đi kèm.

Với quyết định mới, Phòng khám đa khoa Kamly sẽ không được sử dụng giấy phép hoạt động trong 6 tháng theo thời hạn xử phạt của Sở Y tế Hà Nội.