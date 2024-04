Ngành Giáo dục mầm non xét tuyển khối nào?

(VTC News) -

Giáo dục mầm non là một trong những chuyên ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, tổ chức lý luận khoa học nhằm giáo dục trẻ em ở độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi.

Ngành Giáo dục mầm non đang được nhiều trường tuyển sinh. (Ảnh minh họa)

Để biết ngành học này xét tuyển những tổ hợp môn gì và đang được trường đại học nào ở nước ta đào tạo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Tổ hợp môn xét tuyển ngành Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non là ngành học liên quan trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Vì thế, ngành học này ưu tiên lựa chọn những người thật sự xuất sắc, đầy đủ năng lực và nhân phẩm, đặc biệt phải có lòng yêu trẻ.

Hiện, khối thi xét tuyển chủ yếu của ngành Giáo dục mầm non là khối M. Các môn thi trong khối M bao gồm: Toán, Ngữ văn và Năng khiếu với chuyên ngành Giáo dục mầm non hoặc Toán, Văn, tiếng Anh và Năng khiếu với chuyên ngành Giáo dục mầm non - tiếng Anh.

Trong đó, các môn Văn, Toán và tiếng Anh sẽ sử dụng điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Với môn Năng khiếu, thí sinh phải đăng ký dự thi riêng theo quy định của trường đại học đăng ký xét tuyển.

Các môn thi năng khiếu ở khối M bao gồm: Hát, Đọc diễn cảm, Kể chuyện. Tùy từng trường sẽ có yêu cầu về môn thi năng khiếu khác nhau, phù hợp với tuyển chí tuyển sinh riêng. Tuy nhiên, hầu hết thí sinh đều phải thi Hát và Kể chuyện khi xét tuyển khối M.

Ngoài ra, cũng có một số trường tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non bằng các tổ hợp môn như: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C00 (Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý), D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh).

Một số trường tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - năm 2024, tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non theo 4 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và thi năng khiếu hoặc đánh giá năng lực.

Năm ngoái, ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển của ngành học này là 22,25 điểm.

Trường Đại học Giáo dục (Đại Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non theo phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức, xét theo phương thức tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm ngoái, ngành học này lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 25,39 điểm. Trong khi đó, năm 2022 mức điểm chuẩn lấy cao hơn với 25,7 điểm.

Đại học Vinh - năm 2024, dự kiến tuyển sinh 170 chỉ tiêu đối với ngành Giáo dục mầm non, theo hai phương thức: xét kết hợp quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu và xét kết hợp kết quả học tập lớp 12 với điểm thi năng khiếu.

Năm 2023, nhà trường xét mức điểm chuẩn ngành giáo dục mầm non theo phương thức kết quả thi THPT là 21 điểm (M00; M01; M10; M13) và phương thức xét học bạ là 24 điểm (M00; M01; M10; M13).

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) - năm nay, xét tuyển ngành Giáo dục mầm non theo 4 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét kết quả thi đánh giá năng lực, xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu, xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm thi năng khiếu.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn năm ngoái của ngành Giáo dục mầm non là 22 điểm, với 2 tổ hợp môn xét tuyển M01; M09.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - năm 2023, xét ngưỡng điểm chuẩn của ngành giáo dục mầm non là 24,21 điểm (xét theo kết quả thi THPT), với 2 tổ hợp môn xét tuyển M02; M03. Ngoài ra, mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT là 24,25 điểm, gồm 2 tổ hợp môn xét tuyển tương tự.