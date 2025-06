Người thuê nhà tháo cả cửa sổ đem bán, mọi đồ đạc đều bị khoắng sạch

(VTC News) -

Ông Cát ở huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mới đây phát hiện căn nhà cho thuê của mình đã bị người thuê trộm hết đồ đạc, thậm chí cửa sổ nhôm và lưới chống trộm cũng mất.

Gia chủ cho biết ông cho một khách hàng nam đến từ địa phương khác thuê nhà vào tháng 6 năm 2024, hai bên ký hợp đồng thuê một năm. Người thuê nhà đề nghị gia hạn hợp đồng vào tháng 6 này, nhưng anh ta chưa bao giờ trả tiền thuê, luôn trì hoãn với nhiều lý do khác nhau.

Khoảng 18h ngày 12/6 vừa qua, ông Cát đến căn nhà cho thuê để đòi tiền. Sau khi gõ cửa mà không thấy ai trả lời, ông dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào kiểm tra và bàng hoàng trước những gì nhìn thấy.

Trong nhà chẳng những không có người mà tất cả các thiết bị gia dụng như máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt... đều biến mất, thậm chí cả cửa sổ, lưới chống trộm cũng bị tháo dỡ. Căn nhà gần như chỉ còn lại bốn bức tường.

Các cửa sổ của ngôi nhà đã bị người thuê tháo dỡ để bán. (Ảnh: Weibo)

Nhận được báo cáo, Đồn cảnh sát Thượng Hiệt thuộc Cục Công an huyện Dương Tân lập tức điều động nhân viên trực đến điều tra. Dựa trên thông tin từ hợp đồng cho thuê và manh mối khác do chủ nhà cung cấp, cảnh sát nhanh chóng xác định các thông tin về người thuê nhà họ Ngô: 39 tuổi, đến từ Tô Thiên, Giang Tô, định cư tại Dương Tân vào năm 2019 vì vợ cũ của anh ta là người địa phương. Sau đó, do ly hôn nên Ngô không có nơi ở, phải thuê nhà của ông Cát.

Khoảng 19h hôm đó, cảnh sát bắt giữ Ngô tại một khách sạn gần Cung văn hóa ở thị trấn Hưng Quốc. Sau đó, dựa trên lời khai của Ngô, cảnh sát lần ra các vật phẩm bị đánh cắp. Họ đến một số trạm tái chế rác thải và thu hồi thành công các thiết bị gia dụng, hợp kim nhôm và vật liệu thép không rỉ bị Ngô gỡ trộm đem bán.

Ngô khai rằng anh ta đã vay tiền để mua ô tô và gần đây đang gặp khó khăn về tài chính nên quyết định phạm tội để trả nợ. Ngô thú nhận đã bán hai máy điều hòa, một tủ lạnh, một máy giặt, một TV và tất cả cửa sổ nhôm cùng lưới chống trộm trong nhà của ông Cát, thu được 1.440 nhân dân tệ (5,2 triệu đồng).

Ngô bị tạm giam hành chính vì hành vi trộm cắp và vụ án vẫn đang được điều tra thêm.