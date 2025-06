Dự báo thời tiết 10 ngày: Mưa vừa giảm, miền Bắc lại sắp đón thêm đợt mưa lớn

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 23/6

Tin mưa lớn ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 22/6, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 16h ngày 22/6 đến 3h ngày 23/6 có nơi trên 100mm như: Bằng Cốc (Tuyên Quang) 140,2mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 126,6mm; Cảm Nhân (Yên Bái) 117,8mm; Bản Ngần (Hà Giang) 105,2mm…

Ngày và đêm 23/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc mưa triền miên, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 24/4, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi và trung du chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm hôm nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm, ngày 24/6 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Mưa suốt nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Bộ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Tỉnh/Thành phố Huyện Lai Châu Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên Sơn La Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Vân Hồ Hoà Bình Đà Bắc, Lạc Thủy, TP Hòa Bình Yên Bái Lục Yên, Mù Căng Chải, TP Yên Bái, Trạm Tấu, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình Hà Giang Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên Tuyên Quang Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn Phú Thọ Cẩm Khê, Hạ Hoà, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, TP Việt Trì, Yên Lập Bắc Kạn Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, TP Bắc Kạn Thái Nguyên Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, TP Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Võ Nhai Lạng Sơn Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan Bắc Giang Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, thị xã Việt Yên, Yên Thế

Cảnh báo đợt lũ, cơ quan khí tượng cho biết, lũ hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang) đang lên. Mực nước lúc 1h ngày 23/6 trên sông Cầu tại Gia Bảy 25,81m, dưới báo động (BĐ)2 0,19m; tại Đáp Cầu 4,45m, trên BĐ1 là 0,15m; trên sông Thương tại Cầu Sơn 15,64m, dưới BĐ3 là 0,36m; tại Phủ Lạng Thương 4,35m, trên BĐ1 0,05m.

Hôm nay, lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên và ở mức BĐ1-BĐ2, sau đó xuống dần. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Trong khi mưa liên tục trút xuống Bắc Bộ, Nam Bộ thì Trung Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm 24/6 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/6 đến ngày 2/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa xu hướng giảm, còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Từ khoảng chiều tối và đêm 28/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to.

Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một số nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Đà Nẵng - Bình Thuận chiều tối và đêm 25/6 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to. Trong đó, chiều và tối 25-26/6, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hà Nội hôm nay đón nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông nhưng ở phạm vi hẹp. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 24-25/6, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm nhẹ, phổ biến 32°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-27°C, trời có mây, không mưa.

Từ 26-28/6, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tăng lên tiệm cận ngưỡng nắng nóng, cao nhất 34°C, trời có mây, không mưa, người dân có thể cảm nhận được tiết trời oi bức. Ban đêm nhiệt độ giảm mạnh xuống ngưỡng 27-28°C, thời tiết dễ chịu hơn.

Trong hai ngày cuối cùng của tháng 6/2025 (29-30/6), mưa rào và dông tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ xu hướng giảm nhẹ, cao nhất 32°C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất duy trì khoảng 28°C.

Ngày 1-2/7, mưa rào và dông duy trì ở Hà Nội, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, dao động 26-30°C.