(VTC News) -

Nên uống dầu cá trong bao lâu?

Dầu cá có lợi ích to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ, vì thế mà nhiều người thường có thói quen bổ sung dầu cá thường xuyên. Vậy, uống dầu cá bao lâu thì nghỉ?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Lê Bách cho biết, nên bổ sung dầu cá Omega-3 thành từng đợt kéo dài ít nhất 3 tháng.

Liều lượng bổ sung dầu cá Omega-3 ở mỗi người cũng có thể khác nhau. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, hầu hết được khuyến nghị tối thiểu 250-500mg EPA và DHA kết hợp mỗi ngày.

Phụ nữ mang thai nên cung cấp khoảng 500mg mỗi ngày trong suốt chu kỳ và hàm lượng này có thể tăng vào cuối chu kỳ vì đây là giai đoạn thai nhi hình thành não bộ và thần kinh.

Ngoài ra, một số trường hợp với tình trạng sức khỏe nhất định có thể cần bổ sung dầu cá Omega-3 nhiều hơn những người bình thường. Vì vậy, cần tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng phù hợp đối với bạn.

Cần bổ sung dầu cá đúng liều lượng

Liều dùng dầu cá khoa học cho từng người

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Trần Thị Kim Ngọc cho biết, chúng ta thường nghe và cũng thường sử dụng dầu cá nhưng ít người biết uống đúng cách.

Với người trưởng thành

Mỗi người trưởng thành nên dùng ít nhất 250 miligam hỗn hợp dầu cá Omega-3 mỗi ngày. Về giới hạn an toàn, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu khuyến cáo, liều an toàn dùng hàng ngày là 5.000 mg. Tuy nhiên trong chế độ ăn uống hàng ngày, một số loại thực phẩm cũng cung cấp dầu cá Omega-3 cho cơ thể như dầu đậu nành, quả óc chó, hạt lanh.

Dầu cá có hai dạng bào chế là dạng lỏng và viêm nang, thông tin hướng dẫn ở vỏ sản phẩm nêu định lượng Omega-3 nói chung và EPA, DHA cung cấp nói riêng. Thông thường, 1.000mg dầu cá chứa khoảng 300mg Omega-3 cả hai loại. Như vậy, mỗi ngày người lớn nên tiêu thụ tối đa 3.000mg dầu cá.

Với bệnh nhân tim mạch

Bệnh nhân mắc bệnh tim được khuyến cáo nên sử dụng Omega-3 hàng ngày để ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ. Nghiên cứu chỉ ra, người dùng kết hợp EPA và DHA 850mg mỗi ngày trong 3,5 năm giảm tới 25% các cơn đau tim và 45% tử vong do cơn đau tim, đột quỵ.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đưa ra định mức nên sử dụng với bệnh nhân mắc bệnh tim là 1.000mg EPA và DHA kết hợp mỗi ngày.

Với bệnh nhân trầm cảm, lo âu

Sử dụng Omega-3 liều cao được chứng minh giúp giảm triệu chứng lo âu, trầm cảm, kể cả các trường hợp rối loạn tâm thần. Liều được khuyến cáo dao động từ 200 - 2.200 mg mỗi ngày, có thể ưu tiên bổ sung EPA cao hơn nếu bị rối loạn tâm thần.

Nhìn chung, dầu cá an toàn với hầu hết mọi người nhưng nếu sử dụng liều cao có thể dẫn tới nhiều tác dụng phụ tiềm ẩn, nguy hiểm.