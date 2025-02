(VTC News) -

Lễ cúng thần Tài mùng 10 tháng Giêng là một nghi lễ mà các gia đình buôn bán thường không bỏ qua. Nhiều người không kinh doanh cũng coi mùng 10 tháng Giêng là cơ hội để cầu thần Tài ban lộc, năm mới phát tài, tiền bạc rủng rỉnh. Năm Ất Tỵ 2025, ngày vía thần Tài rơi vào thứ Sáu, ngày 7/2 Dương lịch.

Mâm cúng vía thần Tài gồm có các lễ vật: Hoa tươi (thường là hoa cúc hoặc hoa đồng tiền), nến, hương, trái cây, bánh kẹo, tiền vàng, nước. Ngoài ra, cần chuẩn bị hai bát (hoặc đĩa, hũ) gạo và muối đặt cạnh nhau, tượng trưng cho sự đủ đầy và sung túc. Gạo được ví như "hạt ngọc trời", biểu tượng của sự ấm no, sung túc, muối mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, đem lại tài lộc, may mắn và bình an.

Làm gì với gạo muối cúng thần Tài sau nghi lễ?

Sau khi cúng vía thần Tài, nhiều người lúng túng không biết xử lý thế nào với gạo và muối, bỏ đi hay dùng làm gì...

Dân gian Việt Nam có một số cách xử lý truyền thống như sau:

- Cho gạo và muối vào hũ sạch, đậy nắp kín và đặt ở góc bàn thờ thần Tài với ý nghĩa "giữ lộc trong nhà", tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và bình an. Thỉnh thoảng gia củ cần kiểm tra, thấy có nguy cơ mốc hỏng, chảy nước thì thay mới, hoặc thay vào dịp cuối năm, dịp ngày vía thần Tài năm sau.

- Sau lễ cúng vía thần Tài, gia chủ rải lần lượt gạo muối trước sân nhà hoặc trước cửa hàng (có thể trộn lẫn hai loại này với nhau rồi rải). Ý nghĩa của cách làm này là xua đuổi tà khí và những điều đen đủi, mở đường cho tài lộc vào nhà.

Nên làm gì với gạo, muối sau khi cúng thần Tài? (Ảnh: Izumi)

Cách đầu tiên được áp dụng phổ biến hơn vì mọi người thường có mong muốn giữ tài lộc vào ngày vía thần Tài.

Lưu ý, gạo muối cúng thần Tài hay trong các nghi lễ khác đều không được vứt vào thùng rác hay nơi ô uế vì hành động này bị coi là bất kính.

Con lạy chín phương Trời, mười phương Đất

Kính lạy quan Đương niên Hành khiển, Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu Hành binh chi thần.

Kính lạy các ngài Thành hoàng Bản cảnh chư vị đại vương.

Kính lạy ông Địa – thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị tiền chủ hậu chủ.

Con tên là...

Năm sinh...

Cửa hàng tại địa chỉ...

Hôm nay là ngày 10 tháng giêng năm Ất Tỵ.

Tín chủ con thành tâm sắm sửa, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn.

Khấu xin Thành hoàng bản địa, ông Địa – thần Tài chứng minh cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua, cho chúng con kinh doanh buôn bán lo toan công việc tại nhà này xứ này.

Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên, tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị. Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình.

Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thoả. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hoà.

Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán.

Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.

Con xin Thành hoàng bản địa, ông Địa – thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị tiền chủ hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (vái 3 vái).