Tại sao có tục mua vàng ngày vía thần Tài?

Ngày vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng hằg năm được nhiều người coi trọng như một cơ hội để cầu nguyện xin thần linh ban tài lộc, gặp may mắn về chuyện tài chính trong năm. Ngoài việc làm lễ cúng, người dân còn đổ xô đi mua vàng trong ngày này để lấy may, không chỉ các hộ kinh doanh mà dân văn phòng, công sở cũng xếp hàng mua vàng thần Tài.

Vì sao có tục mua vàng ngày vía Thần Tài?

Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải và tài lộc. Ông thường được miêu tả với hình ảnh tay cầm vàng bạc, khuôn mặt phúc hậu, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ.

Theo chuyện dân gian, thần Tài vốn làm việc trên trời, do uống rượu say nên vô tình rơi xuống trần gian, đầu đập vào đá nên mất hết trí nhớ và quên lai lịch bản thân, sống nhờ vào lòng thương của nhân gian. Sự hiện diện của ông giúp một cửa hàng kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt. Khi người chủ này hắt hủi thần Tài khiến ông rời đi, may mắn về chuyện buôn bán cũng biến mất. Thần Tài xuất hiện ở cửa hàng khác, nơi đó lại phát đạt...

Rồi thần Tài cũng lấy lại được trí nhớ và trở về trời. Sau khi ông rời đi, người dân mới nhận ra ông chính là vị thần của sự giàu sang phú quý. Từ đó, họ lập bàn thờ để thờ cúng thần Tài. Thần Tài được cho là về trời vào ngày mùng 10 (Âm lịch) nên người làm ăn buôn bán thường cúng vào ngày này mỗi tháng.

Tháng Giêng là tháng mở đầu cho năm mới nên ngày vía thần Tài tháng này được coi trọng nhất, người ta làm lễ cúng lớn nhất để cầu tài lộc cho cả năm.

Vậy vì sao có tục mua vàng ngày vía thần Tài? Đó là vì vàng luôn được coi là biểu tượng của sự giàu có, thành công trong kinh doanh, và vàng còn mang ý nghĩa trường tồn, được coi là thứ có giá trị lớn nhất. Mua vàng ngày vía thần Tài vừa là để cầu may, để mình cũng được giàu có, sau này mua được nhiều vàng bạc, cũng là để dâng lên thần thứ lễ vật quý nhất, nhằm được phù hộ nhiều hơn.

Người dân xếp hàng đi mua vàng ngày vía thần Tài. (Ảnh: Minh Đức)

Một số người tin rằng việc mua vàng vào ngày vía thần Tài không chỉ giúp gia chủ giữ của mà còn được thần Tài bảo trợ, giúp cho một năm mới thịnh vượng.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng ngày vía Thần Tài cũng liên quan tới việc đầu tư cá nhân. Vàng là một tài sản an toàn, giữ vững giá trị qua thời gian, giúp bảo vệ tài sản trước sự biến động của các loại tiền tệ. Người dân tin rằng mua vàng vào ngày này là cách đầu tư khởi đầu năm mới một cách thông minh.

Lưu ý khi mua vàng ngày vía thần Tài

Trên thị trường hiện có nhiều loại vàng, từ vàng miếng, vàng nhẫn cho tới đồ trang sức vàng. Trong ngày vía thần Tài, mọi người thường chọn mua vàng miếng 1 chỉ hoặc vàng nhẫn trơn để tiện lợi trong giao dịch và dễ bảo quản. Những loại vàng này thường có giá trị cao và ít bị mất giá theo thời gian.

Một số người mua vàng chỉ để cầu may, sau đó cất tủ tích lũy chứ không bán ra thì có thể mua những sản phẩm theo hình linh vật, con giáp hợp tuổi, hợp mệnh.

Giá vàng thường biến động mạnh trong ngày vía thần Tài do nhu cầu tăng cao đột biến. Trước khi mua, bạn nên tham khảo giá vàng từ các nguồn uy tín và so sánh giá giữa các cửa hàng để đảm bảo không bị mua đắt. Đặc biệt, tránh xa những nơi có giá vàng chênh lệch quá lớn so với mặt bằng chung.

Những lưu ý phải nhớ khi mua vàng ngày vía thần Tài. (Ảnh: Công Hiếu)

Việc lựa chọn cửa hàng uy tín là yếu tố quan trọng khi mua vàng. Hãy chọn những cửa hàng có thương hiệu, có chế độ bảo hành rõ ràng và giấy tờ hợp lệ. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm chất lượng, đúng trọng lượng và đủ tuổi vàng.

Khi mua vàng, hãy chú ý đến việc đóng gói sản phẩm. Đảm bảo rằng vàng được niêm phong kỹ lưỡng để tránh sự cố mất mát hoặc nhầm lẫn. Đừng quên nhận hóa đơn mua hàng, bởi đây không chỉ là chứng từ pháp lý mà còn giúp bạn thuận tiện hơn trong các giao dịch sau này.

Vào ngày vía thần Tài, nhiều người có xu hướng xếp hàng dài để mua vàng, tạo nên một hiện tượng đám đông. Đừng quá chạy theo đám đông mà hãy xem xét kỹ nhu cầu và điều kiện tài chính của bản thân. Việc mua vàng chỉ nên thực hiện khi thực sự có nhu cầu và đủ khả năng tài chính.

Nếu bạn không có nhu cầu mua vàng ngay trong ngày, có thể cân nhắc mua vàng vào thời điểm trước hoặc sau ngày vía thần Tài để tránh tình trạng giá ảo do cung cầu biến động tức thời.