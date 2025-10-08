Cầu treo rệu rã chờ sập, dân vùng cao Quảng Ngãi ‘nín thở’ đi qua

(VTC News) -

Nhiều năm nay, người dân ở miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi mang trong mình nỗi thấp thỏm trước thực trạng hàng loạt cầu treo hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

"Nín thở" qua cầu treo mục nát

Tự bao đời qua, người dân làng Kon Vi Vàng (xã Đăk Kôi) muốn sang rẫy canh tác cũng như vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch phải đối mặt với "chướng ngại vật" là khúc sông Đăk Snghé.

Hàng loạt cầu treo ở Quảng Ngãi hư hỏng, xuống cấp.

Để thuận lợi cho việc lưu thông, cách đây chừng chục năm, bà con dân làng gom góp mỗi người một ít, chung sức giăng nên chiếc cầu treo dài hơn 50m vượt sông. Tuy nhiên, qua sự bào mòn của thời gian, đặc biệt là chống chịu với thời tiết, cây cầu treo "gánh" cả trăm lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày này đã bộc lộ sự rệu rã thấy rõ.

Hiện, nhiều tấm ván trên bề mặt cầu đã mục nát, gãy từng khúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Vừa rón rén di chuyển qua cầu treo, chị Y Thị (trú thôn Kon Vi Vàng) chia sẻ hầu như ngày nào chị cũng qua cầu treo để sang đám rẫy của gia đình canh tác. "Mấy năm đầu đưa vào sử dụng, cầu kiên cố nên ai nấy cũng yên tâm. Còn bây giờ mấy miếng gỗ đã bong tróc, thậm chí mất một mảng lớn khiến bà con rất lo. Nhiều hôm trời mưa, mặt cầu trơn trượt, đi qua mà nín thở vì quá sợ" - chị Y Thị giãi bày.

Dẫu biết nguy hiểm rình rập trên cầu treo chực chờ đổ sập, song với chị Y Thị và bà con làng Kon Vi Vàng, họ không còn lựa chọn nào khác. Bởi, cây cầu này nằm trên tuyến đường độc đạo dẫn lối họ sang nương rẫy canh tác.

Ván lát mục nát, mố cầu sạt lở, dây cáp bằng sắt hoen gỉ khiến nhiều cầu treo ở vùng cao Quảng Ngãi rơi vào tình thế chực chờ đổ sập.

Tương tự cầu treo ở Kon Vi Vàng, cầu treo ở thôn 5, xã Đăk Kôi sau nhiều năm đưa vào vận hành cũng rơi vào tình cảnh mục nát, trở thành mối lo của cả nghìn người dân.

Ông U Thành, Trưởng thôn 5, cho biết: "Toàn thôn có tổng cộng 217 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Hằng ngày, bọn trẻ trong làng đến trường, người dân đi trồng mì, cà phê, lúa bên kia sông đều phải di chuyển qua cầu treo này. Vì vậy, việc cầu treo xuống cấp khiến chúng tôi đứng ngồi không yên".

Ngoài 2 cầu treo trên, theo thống kê, trên địa bàn xã Đăk Kôi có gần 30 cây cầu treo đang bộc lộ dấu hiệu hư hỏng, không bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, tại xã Đăk Pxi, mùa mưa bão năm nay, người dân thôn 9 cũng đang đối mặt với mối lo cầu treo bắc qua sông đã xuống cấp trầm trọng.

“Lúc mới làm thì cây cầu treo vững chắc, giúp ích rất nhiều cho bà con qua lại và vận chuyển nông sản. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, vào mùa mưa bão, nước sông liên tục dâng cao khiến cầu bị ngập. Ván gỗ ngâm trong nước lâu dần cũng mục nát, cong vênh. Dân làng qua lại cầu đều nơm nớp lo sợ” - ông A Ven (trú thôn 9) nói.

Xóa mối lo cầu treo xuống cấp

Nhắc đến việc hàng loạt cầu treo trên địa bàn xã rơi vào tình cảnh rệu rã, ông Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi - cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa bão, đối với những cây cầu xuống cấp nặng, xã sẽ cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người dân lưu thông, nhất là không để các em học sinh qua lại lúc trời mưa gió.

Cầu treo xuống cấp trở thành mối lo thường trực của người dân vùng cao Quảng Ngãi, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Theo ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi, nguồn lực địa phương rất hạn chế, trong khi nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng lại rất lớn. Vì vậy, xã mong muốn các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực, sớm xây dựng cầu bắc qua sông Đăk Kôi để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con.

Trong khi đó, đối với cây cầu treo tại thôn 9 xuống cấp, lãnh đạo xã Đăk Pxi cho biết địa phương đang triển khai xây dựng cầu mới nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Trong thời gian chờ cầu mới hoàn thành, xã đã cắm biển báo, dựng rào chắn tại cầu cũ và khuyến cáo người dân tuyệt đối không qua lại, nhất là trong mùa mưa lũ.