Iran tuyên bố 'chiến tranh tổng lực' khi Mỹ mở rộng cuộc tấn công

(VTC News) -

Để đáp trả loạt trận tấn công của Mỹ trong suốt 9 ngày qua, Iran tiếp tục thực hiện chiến dịch càn quét mục tiêu trên khắp khu vực, bao gồm Bahrain, Jordan và Syria. Trong khi Bahrain cho biết Tehran nhắm mục tiêu vào hệ thống dẫn đường hàng không của nước này.

Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Thực tế là hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước vào cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ. Chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Những bình luận của ông Pezeshkian được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước và chính quyền địa phương đưa tin về cuộc tấn công của Mỹ vào phía bắc và khu vực trung tâm đất nước. Trước đó, đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào khu vực gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp với quan chức tư pháp ở Tehran, Tổng thống Iran nhấn mạnh thêm mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và sinh kế của người dân.

“Nếu áp lực kinh tế làm nảy sinh bất mãn trong xã hội và sau đó lan rộng, nền tảng xã hội vững chắc mà nhân dân đã xây dựng để hỗ trợ nhà nước có thể bị tổn hại”, ông Pezeshkian nói.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc không kích mới của Mỹ đánh trúng hệ thống giám sát ven biển, trận địa phòng không, kho tên lửa và UAV của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố Mỹ còn không kích một nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng ở phía tây nam nước này.

Iran cũng cho biết hai tàu gặp sự cố khi di chuyển qua tuyến hàng hải do Mỹ bảo vệ ở phía nam eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục ngăn các tàu đi qua khu vực mà Tehran coi là không an toàn.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cảnh báo Tehran sẽ không thực hiện thỏa thuận 14 điểm sau khi Washington “vi phạm nó”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng truyền đạt cáo buộc đó và nói rằng Iran “không tuân thủ” kế hoạch. “Họ không thể có bản ghi nhớ còn hiệu lực nếu họ vi phạm các điều khoản”, ông Baghaei nói.