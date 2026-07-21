Binh sĩ tử nạn, Mỹ tiếp tục phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran

(VTC News) -

Loạt cuộc ném bom mới diễn ra sau cái chết của binh sĩ Mỹ và sau khi Iran phát động cuộc tấn công vào đồng minh của Mỹ, bao gồm Kuwait, Jordan và Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc tấn công mới nhất “được thiết kế để làm suy yếu hơn nữa khả năng quân sự của Iran được sử dụng để tấn công tàu thương mại” trong eo biển.

Mỹ phóng tên lửa PrSM vào các mục tiêu của Iran, tháng 3/2026. (Ảnh: Lục quân Mỹ)

Ngay cả khi Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến cuộc xung đột toàn diện, nhưng những tia hy vọng vẫn xuất hiện trên mặt trận ngoại giao khi Bộ trưởng Nội vụ Iran đến Pakistan - bên trung gian quan trọng trong cuộc xung đột để đàm phán.

Hiện tại, quân đội Mỹ đã xác định danh tính 2 binh sĩ thiệt mạng ở Jordan trong vụ tấn công khiến một người khác mất tích. Ngoài ra, quân đội cũng xác nhận thêm trường hợp tử vong ở Iraq trong vụ “kích nổ có kiểm soát” máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ. Tổng thống Donald Trump cảnh báo “mỗi lần Iran sát hại binh sĩ Mỹ, chúng sẽ phải trả giá gấp nhiều lần!”.

Trong khi đó, để đáp trả loạt trận tấn công của Mỹ trong suốt 9 ngày qua, Iran tiếp tục thực hiện chiến dịch càn quét mục tiêu trên khắp khu vực, bao gồm Bahrain, Jordan và Syria. Trong khi Bahrain cho biết Tehran nhắm mục tiêu vào hệ thống dẫn đường hàng không của nước này.

Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Thực tế là hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước vào cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ. Chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu”.

Thỏa thuận tạm thời được ký kết tháng trước nhằm chấm dứt giao tranh đã sụp đổ. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz - tuyến đường cung cấp năng lượng quan trọng cho thế giới hầu như bị đình trệ. Và khi giao tranh leo thang, cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự mà hàng triệu người phụ thuộc vào.

Một mối đe dọa tiềm tàng mới đối với thị trường năng lượng thế giới xuất hiện sau khi lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố họ có kế hoạch ngăn chặn Ả Rập Xê-út vận chuyển dầu qua biển Đỏ, tuyến đường thay thế để xuất khẩu dầu trong thời gian diễn ra xung đột.

Tình trạng leo thang căng thẳng đã đẩy giá dầu tăng cao trong những tuần gần đây. Giá dầu thô Brent giao dịch ở mức trên 88 USD và giá xăng thông thường tại Mỹ tăng lên mức trung bình 4 USD/gallon, gây áp lực lên túi tiền của người dân Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu này.