Mỹ Linh, Trần Mạnh Tuấn gây xúc động tại đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Singapore

Chương trình nghệ thuật Nối vòng tay lớn - A Tribute to Love & Peace vừa diễn ra tại Singapore, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế. Sự kiện có sự tham dự của đại diện ngoại giao đoàn nhiều quốc gia như Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan…, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối không biên giới.

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các đơn vị như Vietnam Brand Purpose, Stamford Global Leadership Center, Silver Lion Enterprise Impact, Rồng Xanh Fellowship tổ chức.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp tri ân tài năng nghệ thuật kiệt xuất mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn như tình yêu con người, khát vọng hòa bình và tinh thần gắn kết giữa các dân tộc. Theo ông, âm nhạc của Trịnh Công Sơn với sự giản dị, sâu lắng đã vượt qua ranh giới ngôn ngữ, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người Việt, khơi dậy ký ức và tình yêu quê hương, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Đại diện gia đình nhạc sĩ, bà Trịnh Vĩnh Trinh cho biết việc lựa chọn Singapore làm điểm đến mang nhiều ý nghĩa, vừa gợi nhớ những kỷ niệm của cố nhạc sĩ, vừa kết nối cộng đồng người Việt tại đây. Bà xúc động khi chứng kiến nhiều khán giả rơi nước mắt trong đêm nhạc, minh chứng cho sức sống bền bỉ của các tác phẩm Trịnh Công Sơn dù ở bất cứ nơi đâu.

Đêm nhạc được dàn dựng bởi đạo diễn Tấn Lộc, dưới sự dẫn dắt của MC Thùy Minh, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Đức Tuấn, Trần Mạnh Tuấn, Tấn Sơn, Cece Trương, cùng nhóm múa Arabesque Vietnam và ban nhạc Vĩnh Tâm.

Chương trình mở đầu là tiết mục Em là hoa hồng nhỏ do các em nhỏ lớp tiếng Việt Lạc Hồng biểu diễn, mang thông điệp gìn giữ tiếng Việt nơi đất khách. Ca sĩ Đức Tuấn trình diễn các ca khúc Nắng thủy tinh, Ta thấy gì đêm nay, Xin cho tôi, với phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Cece Trương mang đến màu sắc trẻ trung qua Biết đâu nguồn cội, Ca dao mẹ, tạo sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại...

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn mang đến phần trình diễn không lời với Hạ trắng, Một cõi đi về, khiến nhiều khán giả xúc động. Diva Mỹ Linh khép lại với loạt ca khúc quen thuộc như Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Lời mẹ ru, Để gió cuốn đi.

Chia sẻ sau chương trình, khán giả Nguyễn Quốc Thống cho biết dù tại Việt Nam có nhiều đêm nhạc Trịnh Công Sơn, anh vẫn lựa chọn sang Singapore để tham dự để cảm nhận rõ hơn hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Trong khi đó, chị Ngọc đã sinh sống tại Singapore hơn 16 năm chia sẻ chương trình mang lại trải nghiệm đặc biệt, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt ra thế giới.

Khép lại đêm diễn, ca khúc Nối vòng tay lớn vang lên như một thông điệp kết nối mạnh mẽ. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn cho thấy sức mạnh của văn hóa như một nguồn lực mềm, góp phần quảng bá và định vị hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.