Mỹ Linh, Trần Mạnh Tuấn đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn ra thế giới

Đêm nhạc Nối vòng tay lớn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xây dựng với chủ đề “Tribute to love & peace”. Đây như lời tri ân, đồng thời mở ra một không gian nghệ thuật nơi cảm xúc được dẫn dắt xuyên suốt, kết nối con người vượt qua ranh giới địa lý, thế hệ và văn hóa.

Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, CeCe Trương, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng nhóm múa Arabesque Vietnam và ban nhạc Vĩnh Tâm.

Bên cạnh sự góp mặt của các nhạc công và nghệ sĩ đến từ Việt Nam, một tiết mục đặc biệt sẽ do các em nhỏ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thể hiện.

Đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn tổ chức tại Singapore.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động tưởng niệm, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, trong suốt nhiều năm qua, các đêm nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ đã được tổ chức rộng khắp tại nhiều địa phương trên cả nước, trở thành một hoạt động văn hóa thường niên giàu ý nghĩa.

Tuy nhiên, chương trình tại Singapore lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên gia đình nhạc sĩ trực tiếp tham gia tổ chức một đêm nhạc tưởng niệm ở nước ngoài kể từ khi ông qua đời, với mong muốn không chỉ gìn giữ di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn, mà còn đưa những giai điệu ấy đến gần hơn với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh chia sẻ, việc tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Singapore không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm một nhạc sĩ lớn của Việt Nam, mà còn là một hoạt động giàu tính nhân văn dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Theo ông, chương trình là dịp để cộng đồng cùng nhau gặp gỡ, kết nối và tìm lại những giá trị văn hóa quen thuộc thông qua âm nhạc, từ đó nuôi dưỡng sự gắn bó với quê hương.

Về phía đơn vị tổ chức, bà Trần Tuệ Tri cho rằng chương trình không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, mà còn là một phần trong tầm nhìn dài hạn về xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bà nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người như nền tảng để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, trong đó âm nhạc của Trịnh Công Sơn là một trong những đóng góp quan trọng vào sức mạnh mềm quốc gia.

Đêm nhạc Nối vòng tay lớn được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ “Vietnam – Singapore Partnership for Growth” diễn ra từ ngày 16-19/4/2026, với nhiều hoạt động. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 cũng đánh dấu tròn một năm Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 19h ngày 18/4/2026 tại Yong Siew Toh Conservatory of Music (YST Conservatory), Singapore.