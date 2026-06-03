Bị tố chiếm dụng nghệ thuật, ê-kíp Sơn Tùng M-TP lên tiếng xin lỗi

(VTC News) -

Microwave Soups - đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV Come My Way thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ mảnh phù điêu trong tác phẩm Vestige of the Land (Tàn Chỉ) của nghệ sĩ Lê Giang nhưng chưa có sự trao đổi, hay xin phép tác giả từ đầu.

Thiết kế xuất hiện trong MV có một số điểm tương đồng với tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang thực hiện từ năm 2017.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về thiếu sót này. Chúng tôi nhận thức rõ rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân sâu sắc.

Sự việc không mong muốn này khiến chị cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì không ứng xử đủ cẩn trọng và đúng mực với tác phẩm cũng như với chính tác giả của nó", Microwave Soups cho biết.

Đơn vị này nói đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Hai bên hiện tiếp tục trao đổi nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho vụ việc.

Bên cạnh đó, Microwave Soups cũng gửi lời xin lỗi tới các đối tác và những bên liên quan vì những ảnh hưởng phát sinh từ sự cố. Đây là "bài học đắt giá" trong quá trình quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm sáng tạo.

Sau đó, Antiantiart - đơn vị sản xuất và điều phối dự án cũng chia sẻ lại bài viết của Microwave Soups, đồng thời nhận trách nhiệm trong khâu giám sát. Antiantiart cũng gửi lời xin lỗi tới Sơn Tùng M-TP vì nam ca sĩ bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi phát sinh từ dự án, đồng thời cho biết đang phối hợp cùng Microwave Soups làm việc trực tiếp với nghệ sĩ Lê Giang để giải quyết vụ việc.

MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết tranh luận về sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện ở khoảng phút 3 phút 55 giây trong MV Come My Way.

Tổ chức này công bố nội dung trao đổi qua email giữa Lê Giang và ê-kíp thực hiện MV. Trong thư, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi về nguồn gốc ý tưởng của bối cảnh nói trên và cho rằng thiết kế xuất hiện trong MV có một số điểm tương đồng với tác phẩm mà cô thực hiện từ năm 2017.

Sự việc thu hút sự chú ý của công chúng, tạo nên những cuộc thảo luận về ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo, tham khảo nghệ thuật và quyền tác giả trong các sản phẩm văn hóa đại chúng.