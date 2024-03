Mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều nhà dân Sơn La thủng mái

(VTC News) -

Video: Mưa đá, dông lốc xuất tại huyện Sơn La chiều 22/3. (Nguồn: Đ.X.)

Chiều 22/3, trận mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện tại các xã Mường Và, Mường Lèo thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Ông Lò Văn Chủ - Chủ tịch UBND xã Mường Lèo cho biết, trận mưa đá kéo dài gần nửa giờ đồng hồ khiến nhiều diện tích hoa màu, mái nhà, đồ dùng của người dân bị thiệt hại.

"Mưa đá kèm dông lốc cường độ mạnh diễn ra trong khoảng 20-25 phút thì chuyển sang mưa nhỏ. Nhiều viên đá to rơi xuống khiến các ngôi nhà lợp ngói fibro ximăng không chịu được và bị thủng mái", Chủ tịch UBND xã Mường Lèo thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại về cây trồng và vật nuôi trên địa bàn. Đồng thời, xã cũng sẽ triển khai các phương án phòng tránh thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Căn nhà của người dân xã Mường Lèo bị thủng mái do mưa đá. (Ảnh: Đ.X.)

Những viên đá có đường kính 1-3cm. (Ảnh: Đ.X.)

Nhiều mái tôn bị dông lốc kéo sập. (Ảnh: Đ.X.)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Mưa đá là mưa với những hạt “nước đá” có kích thước khác nhau, rơi xuống từ các khối mây dông đồ sộ, chỉ xảy ra trong các cơn dông mạnh. Mưa đá xảy ra trong khoảng 5 - 30 phút và thường rơi xuống cùng với mưa rào. Hiện tượng này thường xuất hiện ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi, kể cả mùa mưa hay mùa hè. Khu vực miền Bắc nước ta thường xuyên xảy ra mưa đá, chủ yếu vào tháng 3 đến tháng 5.