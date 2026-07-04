Thu giữ 33 túi xách hàng hiệu, vàng, đồng hồ xa xỉ chỗ bạn gái Mr Pips

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch Forex.

Bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ thêm khối tài sản đặc biệt lớn bị thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam.

Ngoài tiền mặt, ngoại tệ và vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất và tài khoản chứng khoán liên quan đến Nam và Tâm.

Nhiều tài sản giá trị thu giữ trong vụ Mr Pips.

Theo kết luận điều tra bổ sung, quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn tiền, ngoại tệ, vàng, đồng hồ, trang sức, túi hiệu và nhiều giấy tờ tài sản.

Về tiền, cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của Tâm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore, 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.

Đáng chú ý, tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn thu giữ khối lượng lớn vàng. Trong đó có 78 miếng kim loại màu vàng kích thước 5x11,5cm; 214 miếng vàng SJC Rồng vàng 999.9 loại 1 lượng; 13 miếng SJC loại 2 chỉ; 6 miếng SJC loại 1 chỉ; 1 miếng SJC loại 5 chỉ; 280 miếng vàng dạng “12 con giáp, 1 chỉ” và “thần tài, 1 chỉ”.

Ngoài vàng miếng, tài liệu điều tra còn liệt kê nhiều sản phẩm vàng tạo hình như khối vàng hình con mèo, con chó, miếng vàng hình con chuột trong bao bì ghi “Chuột vàng may mắn 1 chỉ”, miếng vàng 24K hình Thần Tài, dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình con mèo…Cơ quan điều tra xác định số vàng này thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.

Nhóm trang sức, kim quý, đá quý bị thu giữ cũng thể hiện mức độ xa xỉ trong khối tài sản liên quan Nam và Tâm.

Mr Pips thường khoe xe sang trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra thu giữ 3 chìa khóa xe gồm Porsche 911, Porsche Taycan và Mini Cooper được bọc ốp kim loại màu vàng, đính đá; nhiều dây chuyền, vòng tay, lắc tay, nhẫn, mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có gắn đá hoặc tạo hình tì hưu, con báo, con ngựa, rồng, chữ cái, túi xách, mặt cười, chai rượu…

Một số tài sản được xác định là của Phó Đức Nam, trong đó có lắc tay kim loại màu vàng có móc khóa chữ “PDN” và nhẫn tròn màu vàng trong bao bì ghi “Nhẫn 1 chỉ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC”.

Riêng với Nguyễn Thanh Tâm, tài liệu điều tra xác định nhiều trang sức là tài sản do Nam mua tặng, gồm các mặt dây chuyền hình máy ảnh, trái tim, giày cao gót, chìa khóa, ổ khóa, túi xách, mặt cười, chai rượu; lắc tay, dây chuyền có chi tiết khắc chữ NBA; vòng tay dây đỏ xỏ hạt kim loại màu vàng và nhẫn có mặt hình chữ Z.

Ngoài số tài sản được xác định do Nam tặng, Tâm khai một số trang sức là tài sản tự mua hoặc được bạn bè, người quen tặng, gồm nhiều hoa tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn có ký hiệu, chữ hoặc kiểu dáng liên quan đến các thương hiệu như BVLGARI, LV, Cartier.

Về đồng hồ, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 60 chiếc của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…

Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.

Kết luận điều tra bổ sung còn nêu, khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Trong đó, 28 túi xách được xác định là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm.

Số túi này gồm nhiều thương hiệu như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce Garbana, Fendi, Jimmy Choo, Prada Milano. Một số túi được mô tả cụ thể như Hermes màu đỏ khóa vàng, Louis Vuitton màu xanh treo trái tim đỏ, Louis Vuitton hình trụ màu trắng đỏ, Balenciaga màu đỏ có ổ khóa hình chữ B, Dior màu hồng treo chữ “DIOR”, Jimmy Choo màu đen đính đá màu trắng.

Ngoài ra, Tâm khai 5 túi xách là do tự mua bằng tiền của mình, gồm 2 túi Bvlgari/Bulgari, 1 túi Chanel màu trắng và 2 túi Louis Vuitton dạng hình hộp. Đối với 3 chiếc ví, tài liệu điều tra xác định 1 ví Chanel màu đen là do Nam mua tặng Tâm; 1 ví Louis Vuitton màu đen có hình trái tim màu đỏ do Tâm tự mua; 1 ví Louis Vuitton màu trắng do người khác tặng Tâm.

Ở nhóm đồ vật, tài liệu khác, cơ quan điều tra xác định tài sản của Phó Đức Nam gồm 1 iPhone 15 Pro Max, 2 iPhone 13 Pro Max, 2 điện thoại Vertu và 1 hộp Ledger Nano X bên trong có USB màu đen.

Tài sản của Nguyễn Thanh Tâm gồm iPhone 14 Pro Max, iPhone XR, iPhone X, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Redmi 9A, máy tính xách tay Dell, máy tính xách tay Asus, máy tính bảng iPad, 4 giấy chứng nhận đồng hồ và 4 vỏ hộp đựng đồng hồ.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất liên quan các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan.

Trong đó có giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM, mang tên Nguyễn Thanh Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM, cập nhật chuyển nhượng cho Tâm; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cũng mang tên Nguyễn Thanh Tâm.