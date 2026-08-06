Những mối quan hệ thầy trò 'gương vỡ lại lành' của showbiz Việt

(VTC News) -

Trong showbiz Việt, mối quan hệ thầy trò từ lâu luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm và không ít tranh luận của công chúng. Không phải nghệ sỹ nào cũng có thể gìn giữ trọn vẹn mối quan hệ này khi đối mặt với sự khác biệt hay mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau sóng gió và xa cách, nhiều người lựa chọn gác lại bất đồng để giảng hòa, khép lại những lùm xùm kéo dài nhiều năm.

Thu Minh - Hương Tràm

Hương Tràm và Thu Minh từng được xem là một trong những cặp thầy trò nổi bật của Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Dưới sự dẫn dắt của Thu Minh, Hương Tràm giành ngôi quán quân ở tuổi 17.

Thời điểm đó, Hương Tràm nhiều lần dành những lời trân trọng cho Thu Minh và xem cô là người phù hợp để dìu dắt mình trên con đường âm nhạc.

Thu Minh là người dìu dắt Hương Tràm tại Giọng hát Việt 2012.

Tuy nhiên, sau khi chương trình khép lại, mối quan hệ xấu đi giữa họ trở thành chủ đề bán tán suốt nhiều năm liền. Nguồn cơn được nhắc đến từ cuối năm 2013, khi Thu Minh nói trong một bài phỏng vấn rằng “bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ?“.

Điều này khiến Hương Tràm buồn lòng và viết “tâm thư” khá dài trên Facebook cá nhân. Nữ ca sỹ 9X khẳng định: “Không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay”. Tuy nhiên, những chia sẻ sau đó của giọng ca sinh năm 1995 lại có vẻ bức xúc, rằng trong thời gian thi, hầu như cô luôn phải tự chọn bài hát và tìm cách xử lý trước, sau đó mới đến cùng huấn luyện viên dàn dựng; vậy mà cô lại bị mọi người nói là không hề biết sáng tạo, tất cả đều do Thu Minh dựng lên.

Từ đó, cả hai không còn nhắc về nhau trong suốt hơn một thập niên.

Tối 1/8 vừa qua, Hương Tràm tổ chức concert mang tên Phao cứu sinh. Sự xuất hiện của Thu Minh khiến khán giả bất ngờ. Đây là lần hiếm hoi hai cô trò đứng chung sân khấu sau gần 14 năm. Khoảnh khắc này cũng được xem là dấu mốc đáng chú ý sau nhiều năm mối quan hệ giữa họ bị cho là đóng băng.

Trên sân khấu, Hương Tràm xúc động hướng về người thầy năm xưa và chia sẻ: “Không thể ngờ rằng rất nhiều ước mơ của em đã thành hiện thực ở đêm diễn này, trong đó có sự xuất hiện của chị”.

Hai người hoá giải mâu thuẫn sau 14 năm.

Đáp lại lời của học trò, Thu Minh tâm sự: “Đối với chị, 13 năm trước cho đến thời điểm bây giờ, chị không hề có cái nhìn khác gì về em. Hương Tràm vẫn luôn là em bé. Tuy nhiên, có một điều may mắn mà Thu Minh muốn chia sẻ: Thành công của mình không phải là sự nghiệp ca hát hơn 30 năm mà là mình từng có khoảng thời gian đồng hành chia sẻ, dẫn dắt những ngôi sao của làng nhạc Việt hiện nay”.

Hương Tràm cũng nhấn mạnh dù cô là ai đi nữa, được làm “em bé” của Thu Minh vẫn là điều tuyệt vời nhất.

Thu Phương - ca nương Kiều Anh

Năm 2015, Kiều Anh tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và về đội của huấn luyện viên Thu Phương. Trong những vòng thi đầu tiên, Thu Phương dành nhiều lời khen có cánh cho Kiều Anh bởi cô sở hữu giọng hát và kỹ thuật tốt, hơn nữa lại xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thế nhưng, ca nương bị Thu Phương loại ở bán kết để nhường chỗ cho thí sinh khác, lý do là Kiều Anh dù có ra về thì vẫn sẽ kín show.

Thu Phương là huấn luyện viên của Kiều Anh tại Giọng hát Việt 2015.

Sau quyết định gây tranh cãi, Thu Phương bị gia đình Kiều Anh tố ích kỷ, đối xử không công bằng giữa các học trò. Nói về ồn ào của Thu Phương và gia đình mình, Kiều Anh cho biết cô rất áp lực và căng thẳng. Cô thấy ấm ức khi chưa từng phát ngôn về huấn luyện viên nhưng lại bị đổ lỗi là ‘nói xấu’ người thầy của mình.

Sau vụ lùm xùm này, Kiều Anh cho biết cô và Thu Phương đã hủy kết bạn trên mạng xã hội, không còn liên lạc sau chương trình. Những năm qua, cả hai cũng hạn chế nhắc đến nhau.

Tại Chị đẹp đạp gió 2024, ca nương Kiều Anh và Thu Phương có dịp hội ngộ để hoá giải mâu thuẫn. Thu Phương chủ động thuyết phục Kiều Anh về liên minh của mình. Cô nói: “Chị rất hiểu giọng hát, khả năng đặc biệt của em. Chị cũng biết quá trình nhiều năm nay em đã tích lũy được gì nên rất muốn chúng ta có thể lại tiếp tục làm việc chung”.

Ca nương đồng ý gia nhập liên minh, cho biết cô yên tâm khi làm việc cùng đàn chị bởi Thu Phương là người chịu cập nhật bài hát, xu hướng mới.

“Bước vào chương trình và gặp lại chị Thu Phương cũng giống như khi tôi gặp tất cả các chị đẹp khác. Chị Phương và tất cả chị em bước vào chương trình này với mục đích duy nhất là làm sao tạo ra được những tiết mục hay nhất cống hiến cho khán giả. Tôi, chị Phương và mọi người cảm thấy làm việc với nhau rất suôn sẻ”, Kiều Anh nói.

Cả hai làm lành sau nhiều năm mâu thuẫn.

Còn Thu Phương nói: “Ai cũng có kinh nghiệm, trải nghiệm và biết chúng ta cần phải làm gì. Quan trọng chúng ta phải giành trọn thời gian với nhau”.

Mỹ Linh - Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến là học trò của diva Mỹ Linh tại Giọng hát Việt 2013. Tại mùa giải năm ấy, Dương Hoàng Yến được đánh giá là thí sinh mạnh bởi sở hữu giọng hát hay và kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, cô bị HLV Mỹ Linh loại ở vòng liveshow 6 khiến nhiều khán giả tiếc nuối, tranh cãi.

Dương Hoàng Yến là học trò của Mỹ Linh.

Thời điểm dừng chân tại chương trình, Dương Hoàng Yến thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, bày tỏ biết ơn diva đã dạy cô rất nhiều điều. Sau cuộc thi, Dương Hoàng Yến tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và gặt hái thành công. Tuy nhiên cô và Mỹ Linh hầu như không còn giữ liên lạc. Điều này khiến nhiều khán giả hoài nghi về mâu thuẫn giữa họ.

Sau 11 năm, khi hội ngộ tại Chị đẹp đạp gió 2024, Mỹ Linh gây bất ngờ khi chủ động gửi lời xin lỗi tới Dương Hoàng Yến khiến ca sỹ trẻ xúc động bày tỏ: “Khi trưởng thành và lớn hơn rồi, con nghĩ là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Nhưng rõ ràng đến bây giờ nhìn lại thì con đã tốt hơn rất nhiều. Con vẫn theo nghề, con vẫn đam mê, con vẫn nhiệt huyết và cô vẫn là người truyền cho con cảm hứng rất nhiều từ thời điểm đấy đến bây giờ để con có thể vẫn theo nghiệp ca sỹ”.

Hai nữ ca sỹ hoá giải căng thẳng sau nhiều năm.

Dương Hoàng Yến cảm thấy hạnh phúc vì những băn khoăn trong quá khứ đã được hóa giải, hai cô trò lại cùng nhau chinh phục hành trình mới. Mỹ Linh cũng vui mừng vì sau 11 năm họ vẫn tin tưởng nhau để chinh chiến trong cuộc thi.