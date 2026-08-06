Video: Cận cảnh nơi Hà Nội sắp mở phố đi bộ thông minh kết hợp không gian văn hóa.
Ngày 31/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3905 phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy).
Theo đề án, tuyến phố đi bộ sẽ được tổ chức trên các phố Thành Thái và Khúc Thừa Dụ vào các tối cuối tuần, dịp lễ và thời điểm cao điểm trong năm. Trong thời gian hoạt động, khu vực sẽ ưu tiên dành cho người đi bộ, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.
Để bảo đảm giao thông thông suốt, thành phố sẽ triển khai phương án phân luồng phù hợp, hạn chế phương tiện cơ giới trong khung giờ tổ chức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân sinh sống trong khu vực cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ.
Không gian phố đi bộ được định hướng đầu tư đồng bộ cả trước mắt và lâu dài với hệ thống chiếu sáng, biển báo, rào chắn mềm, điểm trông giữ phương tiện, nhà vệ sinh công cộng, thùng rác phân loại, ghế nghỉ và cây xanh di động nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.
Trong giai đoạn đầu, đề án tập trung hình thành khu vực lõi của không gian văn hóa Cầu Giấy, bao gồm một phần Công viên Cầu Giấy và đoạn phố Thành Thái tiếp giáp công viên. Đây sẽ là nơi tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày hội gia đình và nhiều sự kiện cộng đồng ngoài trời.
Việc kết nối phố Thành Thái với Công viên Cầu Giấy và phố Khúc Thừa Dụ được tính toán theo hướng hình thành một không gian đô thị thống nhất, nơi các khu vực đi bộ, công viên, dịch vụ và hoạt động cộng đồng bổ trợ lẫn nhau, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân.
Hiện Công viên Cầu Giấy là một trong những địa điểm thu hút đông người dân đến vui chơi, tập luyện thể thao và thư giãn mỗi ngày.
Trong khi đó, phố Khúc Thừa Dụ tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế đêm khi tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động.
Đáng chú ý, đề án cũng đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu “Phố ẩm thực Cầu Giấy”. Thay vì mô hình ki-ốt cố định, giai đoạn đầu sẽ nghiên cứu triển khai các xe bán hàng lưu động và khu ẩm thực di động. Dự kiến khoảng 15 xe hoặc gian hàng được thiết kế đồng bộ với tông màu xanh lá, trắng và vàng cốm, bố trí tại phố Khúc Thừa Dụ hoặc khu vực dịch vụ phù hợp nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan và nhận diện.
Cầu Giấy là địa bàn có mật độ dân cư cao nhưng còn thiếu không gian xanh và địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, việc triển khai tuyến phố đi bộ thông minh được xem là cần thiết, góp phần tạo thêm không gian vui chơi, thư giãn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Chị Thu Hiền, chủ một cửa hàng trên phố Khúc Thừa Dụ, cho rằng khi tuyến phố đi bộ được đưa vào khai thác, khu vực sẽ có thêm sức hút đối với người dân và du khách. Điều này không chỉ mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn tạo điều kiện để các hộ kinh doanh tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
Việc triển khai tuyến phố đi bộ tại Thành Thái được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một không gian văn hóa, giải trí cho khu vực phía Tây Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm và từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng các không gian đô thị thông minh, hiện đại của Hà Nội.
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