Loạt sổ đỏ, túi Hermes bạch tạng, siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo

Video: Mr Pips cầm đầu đường dây lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạng

Trong vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, công an khởi tố 31 bị can, trong đó 26 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, Phó Đức Nam đã bị bắt. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng này đang ở nước ngoài. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị Ngọ sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam... trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Bị hại cũng có thể đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338) để cung cấp thông tin.