MoMo hợp tác với Green SM Food, mở rộng cơ hội cho các quán ăn tại Việt Nam

(VTC News) -

Theo báo cáo của Momentum Works, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 2,1 tỷ USD vào năm 2025, tăng 19% so với năm trước. Điều này cho thấy các nền tảng số vẫn là một kênh tăng trưởng quan trọng trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B). Tuy nhiên, nhiều nhà hàng và quán ăn nhỏ vẫn gặp khó khăn với các rào cản về thủ tục, chi phí và thời gian khi tiếp cận kênh số.

Để giải quyết vấn đề này, MoMo đã nỗ lực đơn giản hóa quy trình, giúp các chủ quán có thêm một kênh doanh thu tiềm năng với nguồn lực tối ưu. Thông qua sự hợp tác với Green SM Food, MoMo hướng tới việc tạo điều kiện cho hàng trăm ngàn đối tác F&B trong hệ sinh thái của mình tiếp cận một kênh bán hàng mới, thông qua quy trình số hóa thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

Mang cơ hội kinh doanh đến với cộng đồng đối tác F&B

MoMo, nền tảng phục vụ hàng trăm nghìn cửa hàng F&B trên toàn quốc, đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để mang lại giá trị gia tăng cho các đối tác. Ngoài các giải pháp tài chính, MoMo còn kết nối các chủ quán với những dịch vụ và đối tác mới, giúp họ tiếp cận thêm nhiều cơ hội phát triển kinh doanh ngay trên nền tảng quen thuộc.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch cấp cao của MoMo, cho biết: “Thông qua hợp tác với Green SM Food, MoMo mong muốn hỗ trợ các cửa hàng F&B tiếp cận thêm khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh và gia tăng doanh thu trong môi trường số”.

Đối tác có thể đăng ký Green SM Food ngay trên MoMo

Green SM Food vừa công bố một giải pháp hợp tác mới với MoMo, cho phép các chủ quán dễ dàng đăng ký mở gian hàng trên ứng dụng MoMo. Thay vì phải cung cấp lại toàn bộ thông tin, dữ liệu cửa hàng đã được xác thực trên MoMo sẽ tự động hỗ trợ điền trước biểu mẫu đăng ký. Chủ quán chỉ cần bổ sung một số thông tin cần thiết theo yêu cầu của Green SM Food trước khi gửi hồ sơ xét duyệt.

Quy trình này không chỉ giúp rút ngắn thời gian hoàn tất thủ tục mà còn cho phép gian hàng nhanh chóng đi vào hoạt động. Đặc biệt, với phí đăng ký 0 đồng và thời gian duyệt hồ sơ chỉ trong 1 ngày, giải pháp này mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các chủ quán.

Bà Trần Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing toàn cầu của Green SM Food, cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các đối tác nhà hàng và quán ăn trải nghiệm gia nhập nền tảng đơn giản và thuận tiện hơn. Việc kết nối với hệ sinh thái merchant của MoMo giúp các cửa hàng dễ dàng hoàn tất quy trình đăng ký, từ đó nhanh chóng đưa gian hàng vào hoạt động và tiếp cận thêm cơ hội kinh doanh trên Green SM Food”.