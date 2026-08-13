Xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 100m² bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L ngày càng được ưa chuộng bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và vẻ đẹp truyền thống.

Đặc điểm của nhà mái Nhật chữ L

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L có mặt bằng được bố trí theo hai khối vuông góc, tạo thành hình chữ L. Kiểu thiết kế này giúp tận dụng hiệu quả những khu đất không quá vuông vắn, đồng thời tạo khoảng sân trước hoặc sân bên để làm nơi để xe, trồng cây và bố trí tiểu cảnh.

Mái Nhật có độ dốc vừa phải, phần mái thường được thiết kế xếp lớp, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát. So với mái Thái, mái Nhật có độ dốc thấp hơn, phù hợp với phong cách kiến trúc hiện đại, tối giản hoặc kết hợp truyền thống.

Với diện tích khoảng 100m², nhà mái Nhật chữ L 1 tầng có thể bố trí 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp - ăn và 1-2 nhà vệ sinh. Phần khuyết của chữ L cũng có thể tận dụng làm hiên hoặc không gian sinh hoạt ngoài trời.

Xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 100m² hết bao nhiêu tiền?

Công thức tính chi phí xây nhà thường được áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Tổng diện tích tính xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần móng, mái và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Thông thường, móng cọc được tính khoảng 20-40% diện tích sàn, trong khi đó móng băng được quy đổi tương đương khoảng 50% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật thường được tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn, tùy thiết kế và phương án thi công...

Nhà mái Nhật chữ L 1 tầng. (Ảnh minh họa: Tostemvietnam)

Đối với nhà mái Nhật 1 tầng, diện tích sàn 100m², sử dụng móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 100 x 100% = 100m²

Diện tích móng: 100 x 50% = 50m²

Diện tích mái Nhật: 100 x 70% = 70m²

Tổng diện tích xây dựng là 220m²

Nếu lấy đơn giá xây dựng trọn gói phổ biến khoảng 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 100m² là:

220m² x 7 triệu đồng/m² = 1,5 tỷ đồng

Trường hợp, đơn giá xây dựng phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 100m² là:

220m² x 4 triệu đồng/m² = 880 triệu đồng

Tuy nhiên, tổng chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 100m² có thể thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm thi công, vị trí, tình hình thực tế giá nguyên vật liệu và giá nhân công từng địa phương.