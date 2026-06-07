MoMo khẳng định vai trò fintech kết nối hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, sự kiện do Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Báo Tuổi trẻ, Sở Công thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã mang đến góc nhìn toàn cảnh về vai trò của fintech (công nghệ tài chính) trong việc thúc đẩy tài chính số toàn diện, đồng thời giới thiệu các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và trải nghiệm số liền mạch cho người dùng trong kỷ nguyên số.
Fintech kết nối nền kinh tế số, thúc đẩy tài chính toàn diện
Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chương trình “Ngày Không Tiền Mặt” chính thức phát triển thành “Ngày Tài Chính Số” với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”.
Sự thay đổi này phản ánh một giai đoạn phát triển mới của thị trường, khi thanh toán không còn chỉ là công cụ giao dịch mà đang trở thành lớp hạ tầng kết nối người dùng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, góp phần đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân.
Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo - đã tham gia phiên đóng góp ý kiến với chủ đề “Để thanh toán thông minh trở thành mạch kết nối cho phát triển”, chia sẻ về vai trò của fintech trong việc thúc đẩy tài chính số toàn diện và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái tài chính số.
Với năng lực công nghệ của mình, MoMo đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đó thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện kết nối người dùng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính.
Hiện nay, nền tảng MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng, kết nối với hơn 500.000 doanh nghiệp và tiểu thương cùng hơn 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm, tạo nên mạng lưới dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thanh toán, mua sắm, du lịch, giải trí, giáo dục, y tế đến các dịch vụ tài chính và bảo hiểm.
Thông qua hệ sinh thái này, người dùng có thể tiếp cận đa dạng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cùng các dịch vụ tài chính và bảo hiểm trên cùng một nền tảng. MoMo cũng phối hợp với các tổ chức tài chính để mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính chính thống, cũng như cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tiểu thương trong quá trình chuyển đổi số.
Cùng với đó, MoMo liên tục đầu tư vào công nghệ và phối hợp với các bên liên quan nhằm nâng cao mức độ an toàn và tin cậy của hệ sinh thái tài chính số. Hệ thống AI của MoMo hiện cảnh báo khoảng 29.000 giao dịch bất thường mỗi ngày, góp phần bảo vệ khoảng 15.000 tỷ đồng khỏi nguy cơ lừa đảo trong năm 2025.
Mở rộng trải nghiệm thanh toán và du lịch xuyên biên giới
Bên cạnh hoạt động hội thảo, gian hàng MoMo tại Ngày Tài chính số 2026 mang đến trải nghiệm thực tế về một hệ sinh thái du lịch số toàn diện dành cho người Việt. Khách tham quan có cơ hội khám phá trọn bộ giải pháp phục vụ toàn bộ hành trình du lịch, từ lên kế hoạch, đặt vé máy bay, khách sạn, dịch vụ di chuyển đến các nhu cầu chi tiêu tại điểm đến.
Một trong những điểm nhấn tại gian hàng là giới thiệu giải pháp thanh toán xuyên biên giới, cho phép người dùng thanh toán bằng mã QR trực tiếp tại hơn 60 quốc gia ở cả 5 châu lục. Giải pháp này góp phần mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện và liền mạch hơn cho người Việt khi du lịch, công tác hoặc giao dịch ở nước ngoài.
Tại khu vực trải nghiệm, người dùng còn được tiếp cận cẩm nang du lịch số cùng minigame “Phân biệt Thật/Giả” giúp nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong mùa du lịch cao điểm. Những hoạt động này góp phần trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường số một cách an toàn và tự tin hơn.
Ông Nguyễn Bá Diệp khẳng định: "Fintech không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kết nối trong nền kinh tế số. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tài chính số toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Với vai trò là nền tảng kết nối hệ sinh thái tài chính số, MoMo cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực và phát triển các giải pháp an toàn, thuận tiện hơn cho người dùng".
MoMo là một trong bốn Kỳ lân công nghệ của Việt Nam và là Tập đoàn Công nghệ Tài chính tiên phong ứng dụng AI, kiến tạo tài chính số toàn diện và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hệ sinh thái dịch vụ của MoMo đáp ứng các nhu cầu tài chính hàng ngày từ thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán đến dịch vụ công trực tuyến cho hơn 30 triệu người dùng và 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương tại 34 tỉnh/thành phố.
Những đóng góp này đã giúp MoMo nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng uy tín như Top 3 doanh nghiệp AI hàng đầu Việt Nam (AI4VN 2025), Giải pháp thanh toán kỹ thuật số xuất sắc cho Ví Trả Sau (Better Choice Awards 2025), Thương hiệu ví điện tử dẫn đầu Tài chính Số (2024) và Top 50 Fintech toàn cầu do KPMG bình chọn, ghi nhận nỗ lực đầu tư bền vững vào công nghệ lõi, dữ liệu và trải nghiệm người dùng.
Với đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, trong đó có 200 chuyên gia AI & dữ liệu, MoMo hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp để phát triển các dịch vụ tài chính an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận trên toàn hệ sinh thái.
Thông tin chi tiết: www.momo.vn
Bình luận