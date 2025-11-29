MoMo – 15 năm khẳng định vị thế start-up Việt trong Fintech

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm thương hiệu MoMo hiện diện tại Việt Nam. Từ một dịch vụ chuyển tiền qua SMS đơn giản, MoMo vươn mình trở thành tập đoàn công nghệ tài chính tiên phong, góp phần định hình diện mạo mới cho Fintech Việt Nam.

AI – nền tảng cốt lõi mở ra kỷ nguyên phát triển mới của MoMo. (Nguồn: MoMo)

Khởi đầu năm 2010, khi phần lớn người dùng vẫn sử dụng điện thoại phổ thông, MoMo mạnh dạn đưa dịch vụ thanh toán lên nền tảng di động. Bước chuyển sang ứng dụng Android và iOS đã mở ra giai đoạn “mobile-first”, đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính số sau này. Đến nay, MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng, trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ số hàng đầu và là đối tác tin cậy của nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính.

Trong giai đoạn 2014–2019, MoMo tập trung chuẩn hóa vận hành, đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS Level 1 và mở rộng kết nối với các ngân hàng lớn. Đây cũng là thời kỳ MoMo trở thành đối tác thanh toán tại Việt Nam cho những tên tuổi toàn cầu như Google, Apple và Uber, khẳng định năng lực công nghệ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển.

Từ năm 2020 đến nay, MoMo bước vào giai đoạn mới với việc ứng dụng AI làm nền tảng cốt lõi. Hàng trăm mô hình AI được tích hợp để xử lý giao dịch theo thời gian thực, từ chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận đến cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Trung bình mỗi giao dịch được xử lý qua 6–7 mô hình AI song song, đảm bảo tốc độ, chính xác và an toàn cho hàng chục triệu người dùng.

MoMo đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số hiện đại. (Nguồn: MoMo)

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, MoMo còn đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia. Hiện nền tảng này hỗ trợ hơn 90% dịch vụ hành chính công trực tuyến, chiếm khoảng 25% tổng giao dịch không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Song song, MoMo đồng hành cùng hơn 500.000 tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, góp phần thúc đẩy minh bạch dòng tiền và giảm rủi ro tiền mặt.

Sau 15 năm, MoMo không chỉ là ví điện tử, mà đã trở thành biểu tượng của Fintech Việt, minh chứng cho sự trưởng thành của công nghệ tài chính trong nước. Hành trình này khẳng định vai trò của MoMo như một đối tác đổi mới, đồng sáng tạo và kiến tạo tương lai số cho Việt Nam.