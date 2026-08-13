Tai nạn trực thăng ở Texas, 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

(VTC News) -

Hôm 12/8 (giờ địa phương), ông Cliff Coleman thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bell cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở hạt Bell thuộc tiểu bang Texas, nằm cách thủ phủ Austin khoảng 100 km về phía bắc. Vụ tai nạn khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

“Hôm nay, một máy bay trực thăng Apache bị rơi ở hạt Bell trong chiến dịch tại Fort Hood khiến 2 quân nhân của chúng ta thiệt mạng”, Thống đốc Texas Greg Abbott thông tin trên mạng xã hội X.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trực thăng quân sự AH-64 Apache. (Ảnh: Reuters)

Căn cứ Fort Hood cũng xác nhận trong một tuyên bố rằng trực thăng tấn công AH-64 Apach bị rơi và 2 binh sĩ thiệt mạng. Hiện tại, thi thể 2 binh sĩ đã được chuyển đến trung tâm y tế của quân đội và danh tính được giữ kín trong vòng 24 giờ sau khi thông báo cho người thân.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và đồng đội của những người thiệt mạng trong thời điểm vô cùng khó khăn này”, Chuẩn tướng Ethan Diven nói.

Những hình ảnh do ông Coleman cung cấp cho thấy nhân viên cứu hỏa đang kiểm tra đống đổ nát cháy rụi giữa khu vực cỏ bị cháy đen rộng lớn, khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp địa phương, quân nhân và cảnh sát đều có mặt tại hiện trường để tham gia cứu hộ.

“Nó lao xuống một cánh đồng và bạn có thể thấy đó là vụ va chạm dữ dội”, ông Coleman nói với phóng viên tại hiện trường.

Phòng điều tra tội phạm của căn cứ Fort Hood đang dẫn đầu cuộc điều tra. Theo ông Abbott, không có công trình nào bị hư hại và không có trường hợp thương vong nào khác được báo cáo.

Ông Abbott cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho gia đình binh sĩ và cộng đồng Fort Hood. Ông viết: “Texas mãi mãi biết ơn những người phục vụ tiểu bang và quốc gia chúng ta” .

Theo trang web của quân đội, trực thăng AH-64 Apache là loại trực thăng tấn công đa nhiệm, 2 động cơ, 4 cánh quạt, được thiết kế như nền tảng vận chuyển vũ khí trên không có độ ổn định cao và được gọi là “phương tiện chiến đấu trên không tiên tiến nhất thế giới”.