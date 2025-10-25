MoMo 'bắt tay' ePass: Định hình hệ sinh thái giao thông số ‘Make in Vietnam’

(VTC News) -

Việc tích hợp dịch vụ thu phí không dừng ePass vào ứng dụng MoMo giúp hàng triệu người dùng có thể thanh toán phí giao thông nhanh chóng, đồng thời kết nối với các dịch vụ công như đăng kiểm, quản lý đường bộ – tất cả gói gọn trong một nền tảng duy nhất. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình số hóa hạ tầng giao thông quốc gia.

Mini-app ePass tren MoMo. (Nguồn: MoMo)

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, hình thức thanh toán điện tử như ETC góp phần minh bạch hóa quản lý phương tiện, tạo tiền đề cho các chính sách hiện đại như đăng ký xe chính chủ hay xử phạt nguội.

Không chỉ dừng lại ở thanh toán, MoMo và ePass còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái Giao thông Thông minh. Thông qua phân tích hành vi di chuyển, người dùng sẽ được cá nhân hóa trải nghiệm: Từ gợi ý tuyến đường, nhắc lịch bảo trì, đến ưu đãi cho xe đi thường xuyên qua trạm.

Mặc dù chưa công bố lộ trình cụ thể, hai bên cho biết sẽ mở rộng hợp tác sang khối doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, tích hợp thanh toán vào các hệ thống công như Cổng Dịch vụ công quốc gia và nền tảng đăng kiểm.

So với các mô hình quốc tế, Việt Nam đang từng bước bắt kịp xu hướng tích hợp công nghệ tài chính vào hạ tầng giao thông. Tại Trung Quốc, hơn 95% giao dịch di chuyển được thực hiện qua ví điện tử. Ở Ấn Độ, thời gian chờ tại trạm thu phí giảm từ 12 phút xuống chưa đến 1 phút.

Với hợp tác này, MoMo và ePass không chỉ đơn giản hóa hành trình di chuyển, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái giao thông số “Make in Vietnam” – nơi công nghệ phục vụ người dân một cách thông minh, tiện lợi và bền vững.