F88 và MoMo hợp tác mở rộng tiện ích tài chính số

(VTC News) -

Hợp tác giữa F88 và MoMo mở ra kênh tiếp cận mới, cho phép hơn 30 triệu người dùng MoMo hiện tại dễ dàng tiếp cận dịch vụ vay cầm cố của F88 ngay trên ứng dụng. Đây là bước phát triển tiếp theo sau giai đoạn hợp tác ban đầu từ năm 2018, khi F88 hỗ trợ người dùng thực hiện nạp - rút tiền ví MoMo tại hệ thống cửa hàng.

Trọng tâm của giai đoạn hợp tác mở rộng này là đưa dịch vụ vay cầm cố ô tô - xe máy của F88 lên ứng dụng MoMo. Khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quy trình khởi tạo khoản vay ngay trên điện thoại, từ kiểm tra điều kiện vay, xác thực giấy tờ xe bằng công nghệ OCR (Nhận dạng ký tự quang học), nhận mức đề nghị vay dự kiến và chọn điểm giao dịch F88 gần nhất để mang giấy tờ tới hoàn thiện hồ sơ.

Tại điểm giao dịch, khách hàng được thẩm định và tư vấn số tiền vay cuối cùng trước khi ký hợp đồng điện tử, sau đó khoản vay sẽ được giải ngân trực tiếp trên ứng dụng MoMo.

Đại diện F88, Ông Phạm Trần Long - Phó Tổng Giám đốc - cho biết: “Hợp tác toàn diện với MoMo giúp F88 tiếp cận với tệp khách hàng bình dân, nhóm người dùng phổ thông trên MoMo, đặc biệt là những khách hàng chưa được các tổ chức tài chính truyền thống phục vụ.

Thông qua hệ sinh thái số của MoMo, F88 có thể đưa các giải pháp vay và thanh toán minh bạch, tiện lợi đến gần hơn với tệp khách hàng này, đáp ứng đúng nhu cầu tài chính nhỏ lẻ, nhanh chóng của người dân. Đồng thời, sự hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai bên khi F88 mở rộng kênh tiếp cận online, còn MoMo gia tăng độ phủ offline nhờ mạng lưới hơn 900 điểm giao dịch của F88 trên toàn quốc.”

Song song với việc tích hợp dịch vụ vay, MoMo cũng trở thành kênh thanh toán khoản vay chính thức cho khách hàng F88. Khách hàng vay của F88 chỉ cần nhập mã hợp đồng, toàn bộ số tiền cần thanh toán và lịch sử trả nợ sẽ được hiển thị và cập nhật theo thời gian thực. Đây là cải tiến quan trọng so với các hình thức thanh toán truyền thống vốn dễ phát sinh sai lệch hoặc phụ thuộc vào quy trình thủ công.

Về phía MoMo, Ông Đỗ Quang Thuận - Phó Tổng Giám đốc Thường trực - đại diện doanh nghiệp cho rằng: “MoMo tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện, hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời nhu cầu tài chính, từ tiếp cận nguồn vốn đến thanh toán và quản lý chi tiêu. Việc hợp tác cùng F88 góp phần củng cố và mở rộng hệ sinh thái này, tạo điều kiện để đa dạng nhóm khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính thiết thực một cách thuận tiện trên nền tảng số.”

Bên cạnh các nội dung hợp tác hiện tại, hai bên định hướng dự kiến năm 2026 sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản MoMo, và dịch vụ nạp - rút ví MoMo tại hơn 950 điểm giao dịch của F88 trên toàn quốc. Việc kết hợp giữa mạng lưới cửa hàng vật lý của F88 và nền tảng công nghệ của MoMo được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông trên thị trường tài chính tiêu dùng.

Hợp tác với MoMo là một phần trong chiến lược của F88 nhằm đưa dịch vụ vay cầm cố lên các nền tảng số thông qua việc bắt tay với các đối tác công nghệ lớn. Trước đó, F88 cũng đã hợp tác với ZaloPay để triển khai kênh đăng ký vay trực tuyến, từng bước mở rộng hệ sinh thái phân phối và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng trong bối cảnh nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng tăng.

Những nỗ lực mở rộng kênh phân phối và đẩy mạnh số hóa đang phản ánh rõ nét vào kết quả kinh doanh của F88. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị giải ngân của F88 đạt 11.485 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, riêng quý III-2025, mức giải ngân 4.339 tỷ đồng cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

Số lượng khách hàng vay mới đạt gần 70.700 người, trong khi số hợp đồng mở mới vượt 246.700, lần lượt tăng 16% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên) cũng tăng mạnh từ 58% quý I-2025 lên 68% vào quý III-2025 phản ánh nhu cầu vay cầm cố tiếp tục gia tăng và ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn F88 như một giải pháp tài chính tin cậy.

Sự gia tăng đồng thời về số lượng khách hàng vay mới, số hợp đồng mở mới và đặc biệt là tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ là minh chứng rõ nét cho mức độ hài lòng và sự tin tưởng mà người dùng dành cho F88.

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì tăng trưởng giải ngân cùng tỷ lệ khách hàng trung thành cao cho thấy F88 đang vận hành hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị vay cầm cố được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất hiện nay.