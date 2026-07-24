Miễn phí vé thăm quan di sản Huế cho 2 mẹ con đi bộ 750 km từ Hà Nội

(VTC News) -

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế biết, sau 54 ngày, chị Hà Phương (39 tuổi) cùng con trai Hà Khoa (13 tuổi) đến Huế sáng 24/7, khép lại hành trình đi bộ 750 km từ Hà Nội. Hai mẹ con chị Hà Phương được Sở Du lịch TP Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chào đón tại cổng Ngọ Môn (Đại nội Huế).

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tặng giấy miễn vé tham quan các điểm di sản Huế cho mẹ con chị Hà Phương. Đồng thời Trung tâm cũng tặng 2 mẹ con 2 nón lá và 2 áo phông in hình Đại Nội Huế.

“Vì balo đeo vai không quá 5kg/người nên Trung tâm tặng quà tặng mang tính gọn nhẹ và thiết thực cho hành trình đi bộ khám phá của 2 mẹ con và 1 cuốn sách tham quan di tích Huế...”, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho hay.

Đại diện Sở Du lịch Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chào đón hai mẹ con Hà Phương tại cổng Ngọ Môn (Đại nội Huế). (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế)

Ngay sau khi đặt chân đến Huế, chị Hà Phương và con trai tận mắt xem Lễ đổi gác- nghi thức quân sự triều Nguyễn được tái hiện vào 8h30 hàng ngày tại cổng Ngọ Môn. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm dành cho du khách khi tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế, tái hiện hình ảnh đội lính canh làm nhiệm vụ dưới triều Nguyễn.

Chị Hà Phương là giáo viên giáo dục đặc biệt tại Hà Nội, cùng con trai khởi hành từ ngày 1/6 với mục tiêu đi bộ từ Hà Nội đến Huế. Trên hành trình dài khoảng 750 km, hai mẹ con đi qua nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, kết hợp tham quan các di tích lịch sử, văn hóa.

Vào 5h mỗi ngày, khi quốc lộ 1 còn thưa xe, hai mẹ con khoác ba lô, bắt đầu chặng đường mới. Họ đi khoảng 20-25 km mỗi ngày, men theo những cung đường qua làng quê, ghé các điểm tham quan hoặc dừng chân trò chuyện với người dân địa phương. Những hôm nắng gắt, cả hai xuất phát sớm để tránh nóng; gặp mưa bão, họ sẽ thay đổi lịch trình.

Ý tưởng về chuyến đi bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, sau khi chị Hà Phương và con trai Hà Khoa chinh phục đỉnh Fansipan. Trên đường trở về, Hà Khoa nói với mẹ: “Hè năm sau mình đi bộ nhé”. Câu nói của cậu bé trở thành lời hẹn để hai mẹ con lên kế hoạch cho hành trình nghỉ hè dài hơn một tháng.