Máy bay chở hàng mất tích ngoài khơi biển Pakistan

(VTC News) -

Ngày 7/7, máy bay chở hàng của Pakistan chở theo 5 thành viên phi hành đoàn mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu ngoài khơi thành phố cảng Karachi ở phía nam Pakistan. Giới chức cho biết trong bài đăng trên X rằng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành ở biển Ả Rập và nguyên nhân vụ mất tích vẫn chưa thể xác định ngay lập tức.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, dữ liệu chuyến bay ban đầu cho thấy chiếc máy bay chở hàng cải tiến 27 năm tuổi do K2 Airways vận hành có thể rơi xuống biển phía tây nam Karachi sau khi thay đổi độ cao đột ngột trước khi lao xuống dốc.

Máy bay mất tích ở Pakistan khi chở theo 5 thành viên phi hành đoàn.

Cơ quan chức năng Pakistan thông tin trên Facebook rằng họ đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ phối hợp trên biển thông qua nhiều cơ quan khác nhau để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Theo thông báo của cơ quan quản lý sân bay, máy bay báo cáo sự cố hệ thống định vị lúc 21h18 ngày 7/7 (theo giờ chuẩn Pakistan) khi đang bay về hướng Karachi. Đài kiểm soát không lưu địa phương cố gắng hướng dẫn máy bay, nhưng 3 phút sau, hệ thống radar cho thấy máy bay đang hạ độ cao nhanh chóng và mất liên lạc. Vào thời điểm đó, chuyến bay cách Karachi khoảng 287 km về phía tây.

Kênh tin tức Geo News của Pakistan cũng xác nhận chiếc máy bay mất tích khi đang bay trên biển Ả Rập gần Ormara thuộc Balochistan, Pakistan. Dữ liệu theo dõi của Flightradar24 cho thấy những phút cuối cùng hỗn loạn khi máy bay lao xuống khoảng 5.000 feet (1,54 km) trong chưa đầy một phút, vọt lên khoảng 6.000 feet (1,82 km) chỉ trong 30 giây trước khi lao xuống từ độ cao 36.550 feet (11,1 km).

Tương tự, dữ liệu được truyền đi cuối cùng cho thấy máy bay đang ở độ cao 1.100 feet (335 m) so với mực nước biển, tốc độ giảm độ cao là -22.400 feet mỗi phút (khoảng 400 km/giờ) - tốc độ giảm độ cao cực kỳ dốc và bất thường.

Chiếc máy bay mất tích thuộc dòng Boeing 737 có từ nhiều thập kỷ trước, nhưng lại cũ hơn 2 thế hệ so với phiên bản 737 MAX từng gặp sự cố an toàn gần đây. Nó sử dụng động cơ do CFM International sản xuất, một công ty thuộc sở hữu chung của GE Aerospace và Safran của Pháp.

Nếu có thương vong được xác nhận, vụ việc này sẽ là vụ tai nạn chết người đầu tiên ở Pakistan kể từ năm 2020 khi máy bay Airbus của hãng hàng không Pakistan International Airlines gặp nạn.