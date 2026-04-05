Mỹ tìm thấy phi công F-15E mất tích ở Iran

Theo Al Jazeera, một quan chức chính phủ Mỹ xác nhận lực lượng nước này đã tìm thấy và giải cứu thành viên phi hành đoàn thứ hai của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi tại Iran, sau một cuộc giao tranh dữ dội. Tuy nhiên, chiến dịch vẫn chưa kết thúc khi nhóm cứu hộ chưa thể đưa người này rời khỏi lãnh thổ Iran an toàn.

Sau hai ngày tìm kiếm, các đơn vị đặc nhiệm Mỹ được cho là đã tiếp cận được phi công mất tích trong đêm. Nguồn tin cho biết quá trình giải cứu vấp phải sự kháng cự mạnh, dẫn tới một “cuộc đấu súng ác liệt” tại khu vực triển khai chiến dịch.

Dù đã được xác nhận còn sống, thành viên phi hành đoàn này đang đối mặt với nguy cơ cao khi chưa được đưa ra khỏi vùng chiến sự. Hiện chưa rõ danh tính người được giải cứu.

Máy bay F-15E Strike Eagle. (Nguồn: Military Times)

Trước đó, ngày 3/4, chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị Iran bắn hạ tại khu vực tây nam nước này. Thời điểm gặp nạn, hai phi công trên máy bay đã kịp phóng dù thoát hiểm. Một người đã được giải cứu sớm, trong khi người còn lại mất tích, buộc Mỹ phải triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn.

Vụ việc được xem là cú sốc đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi đây là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột hiện tại bùng phát.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chế giễu Washington trên mạng xã hội, cho rằng mục tiêu của Mỹ đã chuyển từ “thay đổi chính quyền” sang nỗ lực giải cứu phi công bị bắn hạ.

Một số tay súng nổ súng về trực thăng Mỹ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. (Video: New York Times, Clash Report)

Hiện chiến dịch giải cứu vẫn được tiến hành khẩn trương. Giới chức Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu là đưa toàn bộ lực lượng và phi công ra khỏi Iran một cách an toàn, trong bối cảnh tình hình xung đột tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.