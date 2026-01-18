Tìm thấy mảnh vỡ máy bay ATR 42-500 chở 11 người mất tích tại Indonesia

(VTC News) -

Ngày 18/1, các đội cứu hộ Indonesia phát hiện xác máy bay trinh sát của Bộ Các vấn đề Hàng hải và Nghề cá, biến mất một ngày trước đó tại tỉnh Nam Sulawesi. Máy bay ATR 42-500 sử dụng động cơ cánh quạt, do hãng Indonesia Air Transport vận hành, đang thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động đánh bắt thủy sản. Thông tin do Reuters đưa và UNN dẫn lại.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Tháp không lưu mất liên lạc với máy bay khoảng 13h30 ngày 17/1 theo giờ địa phương, khi máy bay ở gần khu vực Maros, trên đường từ Yogyakarta đến Makassar. Đến 7h46 ngày 18/1, các tổ bay trực thăng phát hiện những bộ phận đầu tiên của ATR 42-500 tại khu vực núi Bulusaraung.

Lực lượng cứu hộ xác định nhiều khu vực có mảnh vỡ, gồm một cửa sổ bị vỡ và các phần thân máy bay nằm trên sườn núi, trong khi phần đuôi được tìm thấy ở chân dãy núi.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, tín hiệu cuối cùng của máy bay được ghi nhận khi nó bay ở độ cao thấp trên biển, cách sân bay đích khoảng 20km.

Một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy.

Trên máy bay có tổng cộng 11 người, gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 3 nhân viên của bộ. Người đứng đầu cơ quan cứu hộ, ông Muhammad Arif Anwar, cho biết một lực lượng lớn đã được huy động cho chiến dịch tìm kiếm.

“Ưu tiên của chúng tôi là tìm các nạn nhân và hy vọng có thể sơ tán an toàn một số người. Chúng tôi đang triển khai khoảng 1.200 nhân sự để thực hiện hoạt động tại hiện trường”, ông Anwar nói.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sương mù dày đặc và địa hình núi non hiểm trở. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Indonesia - quốc gia quần đảo rộng lớn ở Đông Nam Á - phụ thuộc nhiều vào hàng không để kết nối hàng nghìn hòn đảo. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến an toàn hàng không xảy ra ở Indonesia trong những năm gần đây.

Tháng 9 năm ngoái, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn rơi ngay sau khi cất cánh tại tỉnh Nam Kalimantan, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Chưa đầy hai tuần sau đó, 4 người khác tử vong trong một vụ rơi trực thăng tại khu vực hẻo lánh Ilaga, tỉnh Papua.