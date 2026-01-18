Indonesia nỗ lực tìm kiếm 11 người trên máy bay mất tích

(VTC News) -

Một chiếc máy bay cánh quạt của hãng Indonesia Air Transport mất liên lạc trong ngày 17/1, được cho là đã rơi tại Indonesia, theo Daily Mail. Các cơ quan cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Chiếc máy bay cánh quạt của hãng Indonesia Air Transport được cho là đã rơi tại Indonesia.

Chiếc máy bay turboprop cất cánh từ Yogyakarta vào sáng 17/1, thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng hai giờ tới Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi. Kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay khoảng 20km.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy mảnh vỡ trên một sườn núi, được cho là thuộc về chiếc máy bay gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ được điều động tới khu vực này để tìm kiếm. Trên máy bay có 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Ông Andi Sultan, Trưởng bộ phận tác chiến của cơ quan tìm kiếm cứu nạn Makassar (Basarnas), cho biết các đội cứu hộ tiếp cận khu vực Leang-Leang, theo tọa độ do AirNav cung cấp.

“Để phát hiện và tìm kiếm chiếc máy bay ATR 42-500, chúng tôi đã triển khai 60 nhân viên cứu nạn. Đội thứ nhất gồm 5 người được cử đi đánh giá hiện trường. Đội thứ hai gồm 15 người đang được điều động. Đội thứ ba sẽ gồm 40 người có chuyên môn tìm kiếm - cứu nạn”, ông nói.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay đột ngột mất tín hiệu lúc 4h20 GMT (11h20 giờ địa phương).

Tổng cục trưởng Hàng không Indonesia Lukman F. Laisa cho biết kiểm soát không lưu nhận thấy máy bay không bay đúng hành lang tiếp cận, nên đã yêu cầu phi hành đoàn điều chỉnh hướng bay.

Các đội cứu hộ đã tiếp cận khu vực.

“Kiểm soát không lưu đưa ra nhiều chỉ dẫn nhằm đưa máy bay trở lại đúng đường hạ cánh theo quy trình. Sau khi truyền đạt các chỉ dẫn cuối cùng, liên lạc với máy bay bị cắt đứt. Ngay sau đó, tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố theo đúng quy trình", ông Laisa nói.

Giới chức cho biết máy bay lúc đó bay ở độ cao thấp trên biển, khiến phạm vi radar bị hạn chế. Tín hiệu cuối cùng được ghi nhận ở khu vực đông bắc sân bay Makassar.

Chiếc máy bay mang số đăng ký PK-THT, thuộc sở hữu của Indonesia Air Transport, một công ty chuyên khai thác các chuyến bay thuê bao cho ngành dầu khí và các cơ quan nhà nước.

Tại thời điểm gặp nạn, máy bay đang được khai thác theo hợp đồng dài hạn cho Cơ quan Giám sát Tài nguyên Biển và Thủy sản của chính phủ Indonesia.

Indonesia - quốc gia quần đảo rộng lớn ở Đông Nam Á - phụ thuộc nhiều vào hàng không để kết nối hàng nghìn hòn đảo. Tuy nhiên, nước này trải qua nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Tháng 9/2025, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn rơi ngay sau khi cất cánh tại tỉnh Nam Kalimantan, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Chưa đầy hai tuần sau đó, 4 người khác tử vong trong một vụ rơi trực thăng tại khu vực hẻo lánh Ilaga, tỉnh Papua.