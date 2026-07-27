Mẫu xe bán chạy nhất của Kia lộ diện thế hệ mới

(VTC News) -

Sau khi hình ảnh thử nghiệm của Hyundai Tucson thế hệ mới xuất hiện trên truyền thông, mẫu xe cạnh tranh cùng phân khúc là Kia Sportage cũng lần đầu tiên lộ diện khi đang chạy thử nghiệm tại thị trường châu Âu. Đây là dòng xe ghi nhận doanh số bán ra lớn nhất của hãng xe Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu.

Mẫu xe gầm cao Kia Sportage thế hệ mới xuất hiện trên đường chạy thử tại châu Âu trong lớp dán ngụy trang.

Mặc dù ngoại thất được che chắn kỹ, hình dáng tổng thể của Sportage thế hệ mới cho thấy định hướng thiết kế chuyển sang phong cách vuông vắn và nhiều đường nét góc cạnh hơn so với thế hệ hiện hành. Phần mặt trước của xe được tạo hình dựng đứng, kết hợp với các mảng khối phẳng kéo dài sang hai bên.

Phần đầu xe được tạo hình phẳng và dựng đứng hơn, tích hợp cụm đèn chiếu sáng đặt dọc.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước áp dụng cấu trúc đặt dọc. Đèn pha bố trí ở mép ngoài của lưới tản nhiệt, đi kèm hệ thống khe hút gió bên dưới và bộ cảm biến phục vụ các tính năng hỗ trợ người lái.

Phần thân xe trang bị bộ vành hợp kim 18 inch cùng đường viền chân kính được làm phẳng.

Ngoại hình bên hông xe ghi nhận đường viền mép dưới kính cửa sổ phẳng hơn. Xe sử dụng bộ vành hợp kim kích thước 18 inch mang thiết kế hai màu tương phản, trong khi phần vòm bánh xe và đường mép mái giữ độ dốc nhẹ về phía sau.

Đuôi xe có vị trí đặt biển số hạ thấp và đèn báo rẽ chuyển xuống gần khu vực cản dưới.

Ở phía sau, vị trí gắn biển số được di chuyển xuống thấp hơn so với thế hệ cũ. Cụm đèn hậu được chia làm hai khu vực riêng biệt, trong đó dải đèn báo rẽ được đặt xuống gần khu vực cản sau.

Khoang nội thất được trang bị màn hình trung tâm Pleos Connect.

Bên trong khoang cabin, hình ảnh ghi nhận cho thấy xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới. Hệ thống này cho phép tích hợp các tùy chọn màn hình hiển thị kích thước 12,9 inch, 14,6 inch hoặc 17 inch, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống phím chức năng thu gọn.

Về hệ truyền động, Kia Sportage thế hệ mới dự kiến tiếp tục chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Hyundai Tucson. Các cấu hình động cơ lai (Hybrid) và động cơ lai cắm sạc (Plug in Hybrid) nhiều khả năng vẫn là các tùy chọn truyền động chính trên dòng xe này.