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Từ tấm ảnh cưới cũ, người con gái bền bỉ tìm cha hy sinh suốt 6 thập kỷ Sau gần 60 năm, bà Bùi Thị Hoa vẫn lặng lẽ đi tìm tung tích người cha hy sinh, chỉ với một tấm ảnh cưới.

Giá cà phê hôm nay 27/7: Robusta và Arabica giảm đáng kể trong tuần Giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế giảm đáng kể trong tuần trước, đến cuối quý III, thị trường có thể chứng kiến mức độ biến động mạnh hơn do El Niño.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính - được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

ABB ra mắt thế hệ công tắc ổ cắm mới tại thị trường Việt Nam ABB giới thiệu 6 dòng công tắc ổ cắm Acus, Velet, Zita, Mayple, Velet120, Mayple120 tại sự kiện "Kiến tạo cuộc sống hiện đại với sự tiện nghi, an toàn và bền vững”.

Vì sao Anh là chủ nhà lại không được đặc cách dự EURO 2028? Đội tuyển Anh sẽ phải tham dự vòng loại EURO 2028 dù là nước chủ nhà, do quy định mới do Liên đoàn bóng đá châu Âu ban hành.

Trụ cột chấn thương, Indonesia thấp thỏm trước trận ra quân ASEAN Cup 2026 HLV John Herdman xác nhận Marselino Ferdinan bị va chạm nhẹ khi tập luyện và sẽ được kiểm tra thể lực trước trận gặp Campuchia tại ASEAN Cup 2026.

Tin nóng thế giới hôm nay 27/7: Tổng thống Mỹ - Ukraine sẽ gặp tại Nhà Trắng Tổng hợp tin tức thế giới ngày 27/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, Mỹ - Ukraine, cải cách giáo dục Ấn Độ và vụ tàu hàng bị tấn công trên biển Caspi.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 27/7: Mưa dông diện rộng Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 27/7 khu vực Nam Bộ tiếp nhiều mây, xuất hiện mưa vừa và dông trên diện rộng, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Lời ước nhói lòng của nữ sinh 16 tuổi ung thư: 'Nếu chết, mong kiếp sau không bị bệnh' Tuổi 16 dang dở vì ung thư, cơ hội sống của em ngày càng mỏng manh khi gia đình kiệt quệ chi phí, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Cận cảnh khu 'đất vàng' trung tâm TP.HCM dự kiến thanh toán đối ứng cầu Cần Giờ Hai khu "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM, tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng, dự kiến được dùng thanh toán đối ứng dự án cầu Cần Giờ theo hợp đồng BT.

Iran nêu điều kiện ngừng loạt tấn công ở Trung Đông Tờ Reuters dẫn lời quan chức cấp của Iran đưa tin Tehran sẽ ngừng loạt cuộc tấn công ở Trung Đông miễn là Mỹ cũng làm như vậy.

Đề xuất tổ chức khóa học tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi kết hôn Bộ Y tế đề xuất tổ chức khóa học tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi kết hôn, đồng thời khuyến khích lập gia đình trước 30 tuổi để nâng mức sinh.

Trang nghiêm nghi lễ cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã tri ân Anh hùng liệt sĩ Trong không khí trang nghiêm, ba hồi chuông, trống Bát Nhã vang lên tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), mở đầu nghi lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Khám phá Đàn tế trời, nơi trời ban 'thiên mệnh' cho nhà Tây Sơn Toạ lạc trên đỉnh Ấn Sơn, Đàn tế trời Tây Sơn (xã Bình Phú, Gia Lai) là công trình chứng tích nghi lễ nhận thiên mệnh của vương triều áo vải trước khi khởi nghĩa.