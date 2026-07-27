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Xuất bản ngày 27/07/2026 10:46 AM
Xuất bản ngày 27/07/2026 10:46 AM

Kịp thời cứu sống hành khách đi tàu SE2 có dấu hiệu đột quỵ

PHẠM DUY
PHẠM DUY
(VTC News) -

Mới đây, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội vừa kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ qua cơn nguy kịch.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 26/7/2026, đoàn tàu SE2 đang hành trình trên chặng từ ga Biên Hòa hướng về ga Long Khánh.

Lúc này, tiếp viên Đinh Xuân Hiếu phụ trách toa số 11 phát hiện hành khách Trần Văn Sỹ, sinh năm 1955 (quê quán Ninh Bình) có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Thông tin lập tức được báo động khẩn cấp đến Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ.

Cán bộ, nhân viên đoàn tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội vừa kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ qua cơn nguy kịch.

Cán bộ, nhân viên đoàn tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội vừa kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ qua cơn nguy kịch.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, anh Nguyễn Trường Thọ cùng nhân viên Nguyễn Hương Liên thấy hành khách Sỹ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, mạch đập rất yếu và có các dấu hiệu lâm sàng của một ca đột quỵ. Tổ tàu đã lập tức kích hoạt quy trình cứu hộ khẩn cấp, trong đó vừa tiến hành các biện pháp sơ cứu tại chỗ, vừa phát thanh toàn tàu để kêu gọi sự trợ giúp từ các hành khách có chuyên môn y tế.

Tổ tàu vừa tiến hành sơ cứu, vừa điện báo về Trung tâm Điều độ, xin lệnh cho tàu SE2 dừng khẩn cấp ngoài kế hoạch tại ga Long Khánh. Đến 21 giờ 50 phút, tàu SE2 cập ga Long Khánh.

Tại ga, tổ tàu đã bàn giao hành khách Trần Văn Sỹ cùng hai người thân đi cùng cho nhân viên nhà ga và lực lượng y tế mặt đất để nhanh chóng chuyển tuyến đến bệnh viện cấp cứu. Phía nhà ga cũng đã nhanh chóng phối hợp thực hiện các thủ tục hoàn trả vé và hỗ trợ hành lý cho gia đình người bệnh theo quy định của ngành đường sắt.

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