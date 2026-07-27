ABB ra mắt thế hệ công tắc ổ cắm mới tại thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Được phát triển nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu về thiết kế và ứng dụng, danh mục sản phẩm mới mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong các dự án nhà ở, thương mại và khách sạn, góp phần nâng cao sự tiện nghi và mức độ an toàn trong các không gian sống và làm việc hiện đại.

Sự kiện ABB ra mắt thế hệ công tắc ổ cắm mới vào ngày 24/07 tại TP.HCM.

Các dòng sản phẩm mới mang đến sự linh hoạt hơn về phong cách thiết kế, tính năng và ứng dụng. Từ căn hộ, biệt thự, khách sạn đến các công trình thương mại, khách hàng có thể lựa chọn những giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu thiết kế, nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng dự án.

Thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của cuộc sống hiện đại, danh mục sản phẩm mới mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi hơn, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu của ABB về chất lượng, an toàn và độ tin cậy.

Trong những năm gần đây, ABB liên tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và mở rộng danh mục công tắc ổ cắm nhằm mang đến những lựa chọn ngày càng toàn diện hơn cho nhà ở và công trình hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và hiệu quả vận hành trong dài hạn tại thị trường Việt Nam.