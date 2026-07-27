Tin xe 27/7: Honda Civic 2026 thêm S+ Shift, BYD Qin Max sạc 9 phút đầy pin

(VTC News) -

Honda Civic 2026 thêm S+ Shift, nâng cấp an toàn tại Thái Lan

Honda đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda Civic 2026 tại Thái Lan với những thay đổi tập trung vào công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm vận hành. Điểm mới nổi bật nhất nằm trên phiên bản e:HEV RS, khi mẫu sedan hạng C này được bổ sung tính năng giả lập sang số S+ Shift, trong khi phiên bản EL+ có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Giá bán của xe tại Thái Lan dao động từ 949.000 - 1.259.000 Baht (khoảng 750 - 994 triệu đồng).

S+ Shift là công nghệ mô phỏng quá trình chuyển số từng xuất hiện trên Honda Prelude thế hệ mới. Trên Civic e:HEV, hệ thống cho phép người lái chuyển qua 8 cấp số giả lập bằng lẫy chuyển số sau vô lăng.

Do xe vẫn sử dụng động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, âm thanh khi giả lập chuyển số được tạo từ chính động cơ thay vì âm thanh điện tử. Hệ truyền động vẫn giữ nguyên với mô-tơ điện 184 mã lực, 315 Nm, kết hợp động cơ xăng 2.0L công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 182 Nm, cho công suất kết hợp 203 mã lực.

Ngoài hệ truyền động, Honda gần như không thay đổi thiết kế ngoại thất và nội thất. Xe tiếp tục sử dụng cần số cơ truyền thống và camera hỗ trợ quan sát làn đường LaneWatch trên tất cả phiên bản.

Riêng bản EL+ được bổ sung hệ thống Blind Spot Information System, còn bản RS có thêm hai màu sơn mới gồm Urban Grey Pearl và Ignite Red Metallic, thay thế màu đỏ trước đây. Sau Thái Lan, Honda Civic 2026 được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

BYD Qin Max lộ diện, hỗ trợ sạc pin từ 10-97% trong 9 phút

BYD chuẩn bị mở rộng dòng sedan Qin với mẫu BYD Qin Max, dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 13/8. Đây được định vị là phiên bản cao cấp nhất của dòng Qin và phát triển trên nền tảng của Qin L EV. Xe sở hữu thiết kế mới theo ngôn ngữ Dynasty, trong khi kích thước đạt 4.866 x 1.880 x 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.820 mm, tạo bề ngang tương đương Toyota Camry.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách hướng về người lái với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm 15,6 inch, cần số điện tử sau vô lăng, sạc không dây 50 W và nhiều không gian chứa đồ hơn nhờ cách bố trí bệ trung tâm mới.

BYD cung cấp hai cấu hình truyền động. Bản PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 74 kW kết hợp mô-tơ điện 175 kW cùng pin LFP. Phiên bản thuần điện có hai mức công suất 120 kW và 240 kW, đi kèm bộ pin 52,868 kWh hoặc 64,315 kWh, cho phạm vi hoạt động 530 km hoặc 630 km theo chuẩn CLTC.

Điểm đáng chú ý nhất là việc BYD trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging. Hãng cho biết hệ thống này có thể sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút hoặc từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút.

Ngay cả khi nhiệt độ xuống -30 độ C, thời gian sạc chỉ tăng thêm khoảng 3 phút. Theo thông tin được đề cập, BYD Qin Max sẽ bắt đầu trưng bày tại đại lý từ cuối tháng 7 trước khi mở bán với mức giá dự kiến 115.000 - 155.000 Nhân dân tệ (khoảng 402 - 542 triệu đồng).

Maserati trình làng MC20 GT2 Stradale độc bản

Maserati đã giới thiệu phiên bản độc nhất của Maserati MC20 GT2 Stradale Tribute to MC12, được chế tác riêng cho một nhà sưu tập tại Đài Loan. Mẫu xe do bộ phận cá nhân hóa Fuoriserie phối hợp cùng Centro Stile và đội ngũ kỹ sư tại Modena thực hiện, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua MC12 GT1 từng nhiều lần vô địch giải đua sức bền 24 Hours of Spa.

Điểm nổi bật của chiếc xe nằm ở lớp sơn ngoại thất hai tông màu kết hợp giữa Nero Essenza và Digital Mint dạng nhám, đi cùng các chi tiết nhấn màu Giallo Avia Pervia. Xe còn được trang bị gói khí động học bằng sợi carbon sơn bóng, bộ mâm khóa tâm màu đen Anodized Black cùng cùm phanh màu vàng.

Trong khoang lái, Maserati sử dụng ghế thể thao bọc Alcantara, dây đai an toàn bốn điểm thuộc gói Performance Plus, nhiều chi tiết ốp sợi carbon và bảng tên “Tribute to MC12” riêng cho phiên bản này.

Sức mạnh của xe vẫn đến từ động cơ V6 Nettuno tăng áp kép 3.0L, sản sinh 631 mã lực và 720 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp truyền động cầu sau.

Sau khi hoàn thiện, chiếc xe được bàn giao cho chủ nhân tại trụ sở Maserati ở Modena, Ý, kèm chương trình tham quan nhà máy và khu vực Motor Valley. Hãng xe Italy không công bố giá bán của phiên bản độc bản này, chỉ cho biết đây là sản phẩm được chế tác theo đơn đặt hàng riêng.