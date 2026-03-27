Top xe SUV hybrid tiết kiệm nhiên liệu đáng mua nhất 2026

(VTC News) -

Video: Top xe SUV hybrid đáng mua nhất 2026.

Kia Sportage

Kia Sportage PHEV là một trong những mẫu SUV cân bằng tốt nhất các yếu tố tiết kiệm, chất lượng và tính thực dụng.

Xe có đa dạng cấu hình với mild-hybrid 48V, hybrid tự sạc và PHEV 1.6L với phạm vi hoạt động thuần điện 70 km.

Dù không quá nổi bật về cảm giác lái, Sportage ghi điểm với thiết kế bắt mắt, nội thất chất lượng và hàng ghế sau đủ thoải mái cho gia đình.

MG HS

Mẫu SUV MG HS PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L cùng với mô-tơ điện, cho tổng công suất 295 mã lực. Hệ thống hybrid kết hợp với hộp số tự động 3 cấp tương tự mẫu MG 3 hybrid.

Theo chuyên trang Autocar của Anh, ưu điểm lớn nhất của MG HS chính là phạm vi chạy điện lên đến 120 km.

Xe còn ghi điểm với lượng trang bị phong phú so với mức giá, nhưng trải nghiệm lái được đánh giá chưa thật sự nổi bật.

Hyundai Santa Fe

Ở phân khúc SUV hybrid, Santa Fe được đánh giá cao ở không gian rộng rãi, 7 chỗ ngồi và nội thất cao cấp. Xe có hai tùy chọn: hybrid 1.6L với máy xăng tăng áp (212 mã lực) và PHEV (249 mã lực, pin 13,8 kWh).

Phiên bản PHEV cho khả năng vận hành êm ái và linh hoạt dù xe khá nặng, tuy nhiên phạm vi chạy điện 53 km không quá nổi bật.

Dẫu vậy, Santa Fe vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc SUV hybrid 7 chỗ rộng rãi.

Skoda Kodiaq

Kodiaq PHEV sở hữu phạm vi chạy điện 112 km, vượt trội trong phân khúc của mình. Xe có thiết kế cao ráo, giúp tối ưu sự rộng rãi và tính thực dụng của cabin.

Theo Autocar, hàng ghế giữa của Skoda Kodiaq có thể rộng ngang ngửa một chiếc Mercedes S-Class trong khi cốp có dung tích tiểu chuẩn tốt ở mức 745 lít.

Là một chiếc xe gia đình, Kodiaq PHEV không quá nổi bật về khả năng lái. Một điểm đáng tiếc khác là phiên bản PHEV không có tùy chọn 7 chỗ, vốn chỉ dành cho bản động cơ đốt trong.

BMW X5

Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ hybrid được thể hiện rõ ở BMW X5 khi mẫu SUV cỡ nhỏ này có khả năng chạy thuần điện hơn 90 km.

Phiên bản PHEV tuỳ chọn xDrive50e ấn tượng, kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp ba xi-lanh với mô-tơ điện cho tổng công suất 483 mã lực.

Autocar đánh giá mẫu X5 có khoang nội thất rộng rãi trong phân khúc, khả năng vận hành chính xác, nhưng hệ thống giải trí chưa thật sự tốt.