Lưu giữ ký ức qua ảnh phim và video sống động bằng instax™

Cảm hứng retro được tái hiện hoàn hảo trên chiếc máy ảnh lấy liền

instax mini Evo Cinema gây ấn tượng với thiết kế mang đậm tinh thần retro, từ bề mặt hoàn thiện đến các vòng xoay điều khiển mang tính cơ học. Cảm giác cầm máy không chỉ là thao tác lướt cảm ứng, mà mang đến trải nghiệm xoay nhẹ để chọn hiệu ứng, căn chỉnh khung hình, rồi cuối cùng mới bấm máy.

Thiết kế đậm chất retro với nút xoay vật lý.

Nhờ vào vẻ ngoài có phần “hoài cổ” ấy, chiếc máy ảnh trở thành một món đồ nghệ thuật. Một phụ kiện đẹp mắt có thể đồng hành từ quán café, góc phố đến những chuyến đi xa, góp phần tô điểm thêm cho phong cách của người dùng.

Mỗi bức ảnh không chỉ để ngắm, mà để kể lại câu chuyện

instax mini Evo Cinema cho phép bạn tinh chỉnh độ phơi sáng để giữ lại sắc độ mong muốn. Ví như làm dịu đi ánh nắng gắt của buổi trưa, hay giữ trọn không khí ấm áp trong một buổi tối được bao phủ bởi ánh đèn dìu dịu. Máy cũng vận hành linh hoạt với dải ISO phù hợp nhiều điều kiện ánh sáng, giúp hình ảnh không bị “vỡ cảm xúc” dù bạn chụp trong nhà hay ngoài trời.

Tinh chỉnh sắc độ mong muốn để tạo ra những bức ảnh ưng ý nhất.

Kết hợp cùng khả năng lấy nét tự động ổn định, từng chi tiết, dù là gương mặt, ly cà phê hay một góc nhỏ trong hành trình đều được giữ lại một cách rõ ràng nhưng không mất đi sự mềm mại vốn có của chất ảnh film. Ánh sáng trong mỗi bức ảnh chính là cách để bạn truyền tải cảm xúc vào khoảnh khắc bấm máy.

Có đến 100 cách để lưu giữ khoảnh khắc mang đậm cá tính cùng instax™

Chiều sâu cảm xúc của instax mini Evo Cinema không chỉ đến từ việc ghi lại hình ảnh, mà còn nằm ở cách bạn lựa chọn bối cảnh cho khoảnh khắc đó. Trải nghiệm tuyệt vời ấy đến từ tính năng Eras Dial (vòng xoay thời đại), cho phép bạn tái hiện cùng một khung hình qua nhiều lớp cảm xúc khác nhau từ năm 1930 đến năm 2020.

Không chỉ là một bộ lọc màu đơn thuần, Eras Dial hoạt động như một “lăng kính thời gian”. Chỉ với một thao tác xoay, bức ảnh có thể mang sắc độ trầm ấm, hạt film nhẹ gợi nhắc những năm 1930; chuyển sang gam màu rực rỡ, tương phản cao của thập niên 80; hoặc trở về phong cách tối giản, trong trẻo của thời hiện đại. Mỗi lựa chọn không chỉ thay đổi màu sắc, mà còn tác động đến độ tương phản và cảm giác tổng thể của bức ảnh.

Khi kết hợp cùng 10 hiệu ứng màu và 10 mức cường độ, người dùng có đến 100 cách thể hiện cho cùng một khoảnh khắc. Bạn có thể giữ nguyên một khung hình, nhưng kể lại nó theo nhiều “phiên bản cảm xúc” khác nhau, có thể là hoài niệm, cá tính, hoặc đầy chất điện ảnh. Điểm thú vị của máy ảnh lấy liền instax™ là bạn có thể nhìn thấy trước “cảm xúc” của bức ảnh ngay trên màn hình, trước khi quyết định lưu giữ.

Tùy chọn phiên bản cảm xúc ưng ý trước khi ấn chụp.

Khi ký ức có thể cầm trên tay…

Trong khi phần lớn hình ảnh ngày nay chỉ tồn tại trong thiết bị, instax mini Evo Cinema giữ lại một điều rất khác: Khả năng in ảnh vật lý ngay lập tức. Một tấm ảnh nhỏ, nhưng đủ để mang theo trong ví, kẹp vào cuốn lưu bút, hay trao cho ai đó như một cách lưu giữ kỷ niệm.

Cảm giác chạm vào bức ảnh rồi nhìn thấy màu sắc dần hiện ra vẫn luôn là một trải nghiệm không thể thay thế. Và chính sự hữu hình đó khiến ký ức trở nên “chân thật” hơn.

Hơn nữa, instax mini Evo Cinema sở hữu khả năng quay video, là tính năng mà các dòng máy cũ không có. Bạn có thể “ẩn” video vào trong ảnh thông qua mã QR. Người nhận quà sẽ phải ngạc nhiên khi một chiếc mã QR đơn giản lại tái hiện lại cả một dòng thời gian đầy cảm xúc.

instax mini Evo Cinema với vẻ ngoài retro sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng trong những dịp đặc biệt và cả khoảnh khắc đời thường. Thiết bị không cố gắng thay thế công nghệ hiện đại, mà chọn cách đứng song song, như một lựa chọn dành cho những ai muốn cảm nhận nhiều hơn trong từng khoảnh khắc. Bởi đôi khi, một bức ảnh đẹp không nằm ở độ sắc nét hay thông số, mà ở việc bạn đã thực sự hiện diện trong khoảnh khắc đó đến đâu.

