(VTC News) -

Yên Nhật có mã tiền tệ quốc tế JPY và ký hiệu ¥, là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đây là một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính thế giới.

Đồng Yên Nhật được đưa vào lưu hành từ năm 1871 và hiện bao gồm cả tiền giấy lẫn tiền xu. Trong đó, tiền giấy có các mệnh giá lớn như: 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên.

Tiền xu gồm các mệnh giá nhỏ như: 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên.

1.990 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Việc quy đổi Yên Nhật sang tiền Việt khá đơn giản theo công thức:

Số tiền VND = Số tiền JPY × Tỷ giá JPY/VND

Trong đó, tỷ giá JPY/VND biến động theo từng ngày và khác nhau giữa các ngân hàng hoặc đơn vị đổi ngoại tệ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/6/2026:

1 JPY = 158,9 VND (mua tiền mặt) = 160,50 VND (mua chuyển khoản) = 168,99 VND (bán)

Như vậy 1.990 JPY = 316.211 VND (mua tiền mặt) = 319.395 VND (mua chuyển khoản) = 336.290,1 VND (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ tại BIDV ngày 6/6/2026:

1 JPY = 160,42 VND (mua tiền mặt) = 160,71 VND (mua chuyển khoản) = 168,73 VND (bán)

1.990 JPY = 319.235,8 VND (mua tiền mặt) = 319.812,9 VND (mua chuyển khoản) = 335.772,7 VND (bán)

Như vậy, 1.990 Yên Nhật hiện tương đương khoảng hơn 316.000 đến hơn 335.000 đồng, tùy theo tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch.

Bảng tỷ giá JPY/VND

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND cập nhật ngày 6/6/2026 tại một số ngân hàng trong nước:

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 158,9 160,5 168,99 - BIDV 160,42 160,71 168,73 - Agribank 160,74 161,39 168,93 - HDBank 161,75 162,05 168,09 168,09 ACB 160,64 161,45 168,55 168,55 HSBC 160,28 161,37 167,41 167,41 LPBank 159,71 161,71 171,79 169,79 VPBank 160,01 160,01 168,79 168,29 MSB 159,26 159,26 170,11 170,11 MB 159,18 160,08 169,17 169,17 Nam Á Bank 158,48 161,48 166,74 - SHB 159,63 160,63 169,33 - TPBank 158,92 160,55 170,37 168,94 PVcomBank 158,85 160,45 169,04 -

Lưu ý: Đây chỉ là mức giá tham khảo, tỷ giá JPY/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm giao dịch.