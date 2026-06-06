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Xuất bản ngày 06/06/2026 02:22 PM
Xuất bản ngày 06/06/2026 02:22 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026 - XSHG 6/6

XSHG 6/6, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026, xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Hậu Giang 6/6.

XSHG 6/6. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 6/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 6/6/2026

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- XSHG 30/5/2026

Kết quả xổ số ngày 30/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 323587 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 30/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 30/5/2026.

XSHG 30/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 30/5/2026.

- XSHG 23/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công bố kết quả xổ số ngày 23/5/2026 với giải đặc biệt là 789337 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 23/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 23/5/2026.

XSHG 23/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 23/5/2026.

- XSHG 16/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 16/5/2026 như sau:

XSHG 16/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 16/5/2026.

XSHG 16/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 16/5/2026.

- XSHG 9/5/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) ngày 9/5/2026 có giải đặc biệt là 703896 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 9/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 9/5/2026.

XSHG 9/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 9/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 4: Gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Gồm có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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