Nữ diễn viên Việt 'triệu follow' tháo sụn mũi để đóng phim là ai?

(VTC News) -

Tín Nguyễn là nữ diễn viên đang nhận được chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Ma xó. Sau 1 ngày công chiếu, phim đang dẫn đầu phòng vé trong ngày khi thu về hơn 28 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Trong phim, Tín Nguyễn đảm nhận vai nữ chính Thảo. Để hóa thân thành một phụ nữ mang thai, Tín Nguyễn dành thời gian tìm hiểu những thay đổi về tâm lý và thể chất trong thai kỳ, đồng thời được ê kíp hỗ trợ thử nhiều mẫu bụng bầu khác nhau trước khi lựa chọn phiên bản phù hợp. Nữ diễn viên thậm chí mang bụng bầu silicone về nhà và đeo liên tục trong hơn hai tuần để làm quen với cảm giác sinh hoạt của một thai phụ.

Tạo hình của Tín Nguyễn trong phim "Ma xó".

Đáng chú ý, Tín Nguyễn tiết lộ quyết định tháo sụn mũi để vào vai một phụ nữ miền quê. Theo nữ diễn viên, việc nhận được vai diễn lần này chỉ là động lực để cô đưa ra quyết định nhanh hơn.

"Qua mỗi bộ phim, tôi đều nhìn thấy những điểm mình có thể cải thiện, cả về ngoại hình lẫn nghề nghiệp. Với tôi, việc thay đổi không phải để trở thành một người khác mà là phiên bản tốt hơn của chính mình”, cô nói.

Tín Nguyễn xuất thân từ một Tiktoker với hơn 5,4 triệu người theo dõi. Năm 2024, cô chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong Lật mặt 7: Một điều ước - đem về doanh thu hơn 482 tỷ đồng. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên sinh năm 1997 từng bước cho khán giả nhìn thấy sự tiến bộ thông qua từng vai diễn mà cô đảm nhận.

Thời gian qua, cô tham gia nhiều dự án đều đạt doanh thu trăm tỷ như Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu...

Trước khi nổi tiếng với Tiktok, Tín Nguyễn tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo tại Nha Trang và chuyển hướng làm giáo viên dạy nhảy. Sau 4 năm là giáo viên, cuộc sống của Tín Nguyễn thay đổi từ khi dịch COVID-19 ập tới. Thời điểm này, cô ở nhà tập tành làm video và chia sẻ trên mạng xã hội. May mắn khi những đoạn clip của cô trở thành xu hướng, nhanh chóng được lan toả mạnh mẽ. Nhờ đó, Tín Nguyễn trở nên nổi tiếng.

Đầu năm 2023, cô vào TP.HCM, phát triển công việc sáng tạo nội dung, tham gia lớp diễn xuất ngắn hạn của diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên trước khi có được vai diễn đầu tay trong Lật mặt 7.

Tín Nguyễn là Tiktoker nổi tiếng với gần 6 triệu người theo dõi.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Tín Nguyễn nói bản thân phải nỗ lực nhiều gấp đôi, gấp ba để được khán giả nhìn nhận theo hướng tích cực.

Ở tuổi 29, Tín Nguyễn là người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Từ khi nổi tiếng, cô thừa nhận đã giúp cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, Tín Nguyễn cũng hỗ trợ, lo kinh tế cho 3 đứa cháu trong nhà.

Tín Nguyễn thừa nhận số tiền tích góp được thời gian qua đang được dồn vào để mở một studio nhỏ đào tạo về bộ môn nhảy cho trẻ em.

Thời gian tới, Tín Nguyễn cũng có mong muốn được tham gia vào các dự án phim truyền hình. Cô muốn được đóng truyền hình để ba mẹ có thể tiện theo dõi con gái trên TV mỗi ngày. Với Tín Nguyễn, cô không ngại việc nỗ lực, thay đổi bản thân để nắm bắt tất cả những cơ hội đang đến.