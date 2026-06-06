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Xuất bản ngày 06/06/2026 03:30 PM
Xuất bản ngày 06/06/2026 03:30 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/6/2026 - XSBP 6/6

XSBP 6/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/6/2026, xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Bình Phước 6/6.

XSBP 6/6. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 6/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/6/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 6/6/2026

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- XSBP 30/5/2026

Kết quả xổ số Bình Phước (XSBP) ngày 30/5/2026 có giải đặc biệt là 006507 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBP 30/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/5/2026.

XSBP 30/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/5/2026.

- XSBP 23/5/2026

Kết quả xổ số ngày 23/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng có giải đặc biệt là 020319 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 23/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 23/5/2026.

XSBP 23/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 23/5/2026.

- XSBP 16/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 16/5/2026 như sau:

XSBP 16/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 16/5/2026.

XSBP 16/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 16/5/2026.

- XSBP 9/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước công bố kết quả xổ số ngày 9/5/2026 với giải đặc biệt là 370369 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 9/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 9/5/2026.

XSBP 9/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 9/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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